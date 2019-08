पालिकेतर्फे मुख्याध्यापकांना सुरक्षेचे धडे

मुंबई : शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करता यावा यासाठी प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय मुंबई महापालिकेने घेतला आहे. त्यानुसार महापालिकेच्या आपत्कालीन विभागाकडून ६६० शाळांमधील मुख्याध्यापकांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. उर्वरित शाळांना दिवाळीनंतर प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. महापालिकेच्या २४ विभागांमध्ये विविध माध्यमांच्या एक हजार १६४ शाळा आहेत. त्या शाळांमध्ये हजारो विद्यार्थी शिक्षण घेतात. सुरतमधील दुर्घटनेच्या पार्श्‍वभूमीवर शाळेतील मुलांच्या सुरक्षेसाठी मुख्याध्यापकांना प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. त्यानुसार ११ जुलैपासून महापालिकेच्या आपत्कालीन विभागाकडून शाळेच्या मुख्याध्यापकांना प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. आतापर्यंत आठ बॅचमधून पालिकेच्या १० विभागांतील ६६० शाळांच्या मुख्याध्यापकांना प्रशिक्षण देण्यात आले. त्यामध्ये पालिकेच्या शाळांसह, पालिका अनुदानित, विनाअनुदानित व खासगी शाळांच्या मुख्याध्यापकांचाही समावेश आहे. प्रशिक्षण शिबिर २८ ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. शाळांच्या परीक्षा, गणेशोत्सव आणि दिवाळीची सुट्टी येत असल्याने उर्वरित शाळांमधील मुख्याध्यापकांना दिवाळीनंतर प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. प्रशिक्षणानंतर मुख्याध्यापक त्यांच्या शाळांतील शिक्षक व विद्यार्थ्यांना आपत्कालीन प्रशिक्षण देणार आहेत. सर्व शाळांतील विद्यार्थी व शिक्षकांना प्रशिक्षण मिळाल्यानंतर प्रत्येक शाळेत मॉक ड्रिल घेतले जाणार आहे. जेणेकरून विद्यार्थी व शिक्षक प्रशिक्षित झाले आहेत याची पडताळणी करण्यात येईल, अशी माहिती महापालिकेच्या शिक्षण विभागाचे उपशिक्षणाधिकारी प्रकाश चऱ्हाटे यांनी दिली आहे. असे असेल प्रशिक्षण...

मुख्याध्यापकांना सलग तीन दिवस प्रशिक्षण देण्यात येते. त्यामध्ये शाळेत दुर्घटना घडल्यास कोणत्या प्राथमिक उपाययोजना करायच्या याची प्रात्यक्षिकांसह माहिती देण्यात येते. आग विझविणे, जखमी व्यक्तीला स्ट्रेचरवरून नेणे, आपत्कालीन परिस्थितीत उपलब्ध साधनांच्या मदतीने स्ट्रेचर बनवणे, दोरीच्या साह्याने खाली उतरणे, धुरात कोंडल्यास श्‍वास घेण्यासाठी करायची उपाययोजना, लिफ्टमध्ये अडकल्यास काय करायचे, प्रथमोपचार कसे करावेत, अग्निप्रतिबंधक उपकरणे कशी वापरावीत, ऑईलगळती, गॅसगळती, शॉर्टसर्किट आदींपैकी कोणत्या कारणामुळे आग लागली ते ओळखून उपाययोजना करणे याची माहिती देण्यात येत आहे.

