डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार जॉन सिनाची ऋषी कपूर यांना श्रद्धांजली 

मुंबई : बॉलिवूडला गेले दोन दिवस फारच दुःखाचे ठरले आहेत. बुधवारी इरफान खान यांचे, तर गुरुवारी ऋषी कपूर यांचे निधन झाले. प्रसिद्ध लेखक पाउलो कोएल्हो यांनी भगवद्गीतेमधील एका श्लोकाद्वारे इरफानला श्रद्धांजली अर्पण केली, तर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार जॉन सिना याने इन्स्टाग्रावरून ऋषी कपूर यांचे छायाचित्र शेअर केले आहे.

Not only I read, but I wrote a song based on the book - the moment that Arjuna asks Krshna: who are you?

Here is the link to GITA> https://t.co/lE0YYC8TaC https://t.co/oESYPUtsjS

