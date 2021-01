अर्णब गोस्वामी आणि बार्कचे माजी CEO पार्थो दासगुप्ता यांच्यातील कथित लीक चॅट व्हायरल

मुंबई : रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांच्यात आणि बार्क म्हणजेच ब्रॉडकास्ट ऑडियन्स रिसर्च काउन्सिलचे माजी अधिकारी, माजी CEO पार्थो दासगुप्ता यांच्यातील काही Whats App चॅट लीक झाले आहेत असं बोललं जातंय. कथित लीक झालेले हे whats app चॅट सामाजिक माध्यमांवर व्हायरल देखील झालेत.

दरम्यान, प्रशांत भूषण यांनी अर्णब गोस्वामी आणि पार्थो दासगुप्ता यांच्यातील संभाषणाचे कथित Whats App चॅट्स ट्विटरवरून प्रसिद्ध केले आहेत.

These are a few snapshots of the damning leaked WhatsApp chats between BARC CEO & #ArnabGoswami. They show many conspiracies&unprecedented access to power in this govt; gross abuse of his media&his position as power broker. In any Rule of law country, he would be in jail for long pic.twitter.com/6aGOR6BRQJ