लेडीज स्पेशल, पश्चिम रेल्वेनं प्रवास करणाऱ्या महिलांसाठी आनंदाची बातमी

मुंबईः पश्चिम रेल्वेनं प्रवास करणाऱ्या महिलांसाठी आनंदाची बातमी. अत्यावश्यक सेवेमध्ये प्रवास करणाऱ्या पश्चिम रेल्वेवरील महिला प्रवाशांसाठी रेल्वेनं सकाळी आणि संध्याकाळी पिक अवरमध्ये लेडीच स्पेशन ट्रेन सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून कर्मचाऱ्यांच्या मोठ्या संख्येमुळं लोकलमध्ये गर्दी होताना दिसत आहे. तसे काही व्हिडिओ देखील व्हायरल झाले होते. यावर उपाय म्हणून पश्चिम रेल्वेनं एक पाऊल टाकलं आहे. त्यामुळे पश्चिम रेल्वेच्या या निर्णयामुळे गर्दीतून जीव मुठीत घेऊन प्रवास करणाऱ्या महिला प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. तसंच लॉकडाऊन नंतर पहिल्यांदाच लेडीज स्पेशल लोकल मुंबईमध्ये चालवली जाणार आहे.

सोमवारपासून सहा फेऱ्यांची वाढ पश्चिम रेल्वेने केली आहे. चर्चगेट ते विरार दरम्यान अत्यावश्यक महिला विशेष लोकल सुरु करण्यात येणार आहेत. सोमवार २८ सप्टेंबरपासून या लोकल फेऱ्या सुरू होतील. विरार- चर्चगेटसाठी सकाळी ७. ३५ची लोकल रवाना होणार आहे. तर, संध्याकाळी ६.१० वाजता चर्चगेट- विरार लोकल रवाना होणार आहे. या सर्व फेऱ्या धीम्या मार्गावरून धावतील. चर्चगेट ते विरार या स्थानकांच्या दरम्यान चालवण्यात येणार आहेत. याच सहा लोकल पैकी दोन लोकल या लेडीज स्पेशल लोकल असणार आहेत.

For Ladies essential staff..

SIX ADDITIONAL ESSENTIAL SERVICES INCLUDING TWO LADIES SPECIAL WEF 28.09.2020 @Central_Railway @Gmwrly @PiyushGoyalOffc @RailwaySeva @RailMinIndia pic.twitter.com/ocRSgiWO1h