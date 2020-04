मोठी बातमी - धारावीतील वाढतोय कोरोनाचा संसर्ग; आज आणखी दोघांना कोरोना

मुंबई - महाराष्ट्रात कोरोनाचा वाढता संसर्ग आता पाहायला मिळतोय. संपूर्ण मुंबई शहर कोरोना हॉटस्पॉट बनत चाललंय. याला कारण म्हणजे मुंबईत दिवसागणिक वाढत जाणारी कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या. खबरदारीचे उपाय म्हणून मुंबईत महापालिकेने विविध स्तरावर उपाययोजना केल्या आहेत. यामध्ये कोरोनाचा क्लस्टर स्प्रेड थांबवण्यासाठी मुंबईतील अनेक परिसर पूर्णतः सील करण्यात आले आहेत.

अशातच आता मुंबईतील सर्वात जास्त दाट लोकवस्ती असलेला परिसर कोरोना हॉटस्पॉट होऊ पाहतोय. हा परिसर आहे साडे आठ लाख लोकवस्तीचा मुंबईतील मोठा आणि गजबजलेला धारावी भाग.

काल धारावीत २ नवीन कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळून आले होते. आज धारावीत आणखीन २ कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळून आले आहेत. म्हणजेच धारावीतील कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या आता सात वरून नऊवर गेली आहे. PTI या वृत्तसंस्थेने याबाबतची माहिती ट्विटरच्या माध्यमातून दिली आहे.

Two more coronavirus cases in Dharavi; tally in Mumbai's slum area rises to 9: Civic official