धारावीकरांनो सावधान ! आज 'ही' धक्कादायक बातमी आली समोर...

मुंबई - साडे आठ लाख लोकसंख्या असलेल्या धारावीतून कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आता आणखी एक चिंताजनक बातमी समोर येतेय. मुंबईतील सर्वात जास्त दाट लोकवस्ती असलेल्या धारावीत आता आणखी दोन कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळून आले आहेत. यामुळे आशिया खंडातील सर्वात मोठा झोपडपट्टीचा भाग असणाऱ्या धारावीमध्ये आता कोरोना रुग्णांची संख्या सातवर गेली आहे.

धारावीतील ८० वर्षीय डॉक्टर आणि त्यांच्याच ४९ वर्षीय मुलाला कोरोनाची लागण झालीये. या आधीच रविवारी त्यांचीच ३० वर्षीय मुलगी कोरोना पॉझिटिव्ह असल्याचं स्पष्ट झालं होतं. आता महापालिकेकडून या सर्वांच्या संपर्कातील व्यक्तींचा शोध सुरु आहे.

धारावीतील एकूण सात कोरोना पॉझिटिव्ह रुंगांपैकी ४ कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण हे डॉक्टर बालिगा नगरमधील आहेत. यातील एकाच दुर्दैवी मृत्यू झालाय. याशिवाय धारावीत वैभव नगरमधील ३५ वर्षीय डॉक्टर, धारावीतील मुकुंद नगर भागात ४९ वर्षीय व्यक्ती आणि धारावीतील मदिना नगर एका २१ वर्षीय व्यक्तीला कोरोना झालाय.

