दोन दिवसांत दोन विवाहितांच्या आत्महत्या

नवी मुंबई : नवी मुंबईतील कोपरखैरणे आणि तुर्भे परिसरात दोन दिवसांत दोन विवाहितांनी आत्महत्या केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. कोपरखैरणे येथील विवाहितेने घरगुती कारणावरून, तर तुर्भेतील विवाहितेने पतीच्या जाचाला कंटाळून आत्महत्या केली आहे. या घटनेत एपीएमसी पोलिसांनी पतीला अटक केली आहे. कोपरखैरणे सेक्‍टर-१६ मध्ये पती व मुलासह राहाणाऱ्या अर्चना खराडे (३५) या विवाहितेने शुक्रवारी सकाळी ७ वाजण्याच्या सुमारास राहत्या घरातील बाथरूममध्ये गळफास घेऊन आत्मत्या केली. या घटनेमागचे कारण अस्पष्ट असले तरी घरगुती कारणावरून खराडे यांनी आत्महत्या केली असावी, अशी शक्‍यता पोलिसांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. कोपरखैरणे पोलिसांनी याप्रकरणी आकस्मिक मृत्यूची नोंद करून पुढील तपास सुरू केला. तुर्भे सेक्‍टर-२१ भागात गुरुवारी (ता.१०) सायंकाळी घडलेल्या दुसऱ्या घटनेत तेजस्विनी भालेराव (२७) या विवाहितेने पतीच्या जाचाला व मारहाणीला कंटाळून आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. तेजस्विनीचा दीड वर्षापूर्वी सचिन भालेराव याच्यासोबत विवाह झाला होता. सचिन तेजस्विनीच्या चारित्र्यावर संशय घेऊन तिला सतत मारहाण करून छळ करत होता. मात्र, पतीच्या वागणुकीत बदल होईल, या आशेने ती त्याच्यासोबत राहत होती. मात्र, त्यानंतरही सचिनचा जाच सुरूच राहिला. बुधवारी रात्रीही सचिनने तेजस्विनीला चारित्र्याच्या संशयावरून बेदम मारहाण केली. याबाबतची माहिती तेजस्विनीने गुरुवारी सकाळी आपल्या आई-वडिलांना दिली. घराच्या तिसऱ्या मजल्यावर गळफास घेऊन आत्महत्या केली. रात्री ९.३० वाजता सचिन कामावरून घरी आल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला. यावेळी तेजस्विनीने आत्महत्येपूर्वी लिहिलेली चिठ्ठी पोलिसांच्या हाती लागली असून, त्यात तिने सचिनच्या जाचाला कंटाळून आत्महत्या करत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या चिठ्ठीच्या आधारे एपीएमसी पोलिसांनी सचिन याच्याविरोधात आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकणी गुन्हा दाखल करून त्याला शुक्रवारी दुपारी अटक केली.

