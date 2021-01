कंगना रानौतकडून नियमांचे उल्लंघन; बंगल्यावरील कारवाईसंदर्भात न्यायालयाचे निरीक्षण

मुंबई : अभिनेत्री कंगना राणावतने तिच्या खार येथील तीन फ्लॅटचे बांधकाम स्वतःच्या सोयीप्रमाणे आणि नियमांचे उल्लंघन करून केले आहे. त्यामुळे महापालिकेने केलेली कारवाई नियमानुसार आहे, असे निरीक्षण दिंडोशी नगर दिवाणी न्यायालयाने निकालपत्रात नोंदविले आहे. कंगनाने तीन फ्लॅट एकत्र करून एकच फ्लॅट तयार केला आहे. असे करताना पॅसेज आणि संलग्न भागाचा एफएसआयबाबत मंजूर आराखडा डावलला आहे. असे करण्याआधी मुंबई महापालिकेची परवानगी घेणे नियमानुसार बंधनकारक आहे, असे या निकालपत्रात म्हटले आहे. न्यायमूर्ती एल. एस. चव्हाण यांनी 17 डिसेंबर रोजी यासंबंधी निकाल दिला आहे. या प्रकरणाचे निकालपत्र आता उपलब्ध झाले आहे. मुंबई परिसरातील बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी येथे क्लिक करा मुंबई महापालिकेने कंगनाला सन 2018 मध्ये बेकायदेशीर बांधकाम केल्याबद्दल नोटीस बजावली होती. याला तिने दिवाणी न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयाने तिचा दावा नामंजूर केला आहे. तसेच उच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी तिला सहा आठवड्यांचा अवधी मंजूर केला आहे. महापालिकेच्या वतीने दाखल केलेली कागदपत्रेही न्यायालयाने मान्य केली. यामध्ये घराचा विक्री करार आणि जागा पूर्ण झाल्याचा आराखडा आहे. त्यामुळे जागा पूर्ण झाली तेव्हा तेथे बदल केले नव्हते, असे स्पष्ट होत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. महापालिकेने केलेली कारवाई नियमानुसार आहे हेदेखील स्पष्ट होत आहे आणि त्याविरोधात कंगनाच्या वतीने दिलेली कागदपत्रे अपूर्ण आहेत, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे Violation of rules by Kangana Ranaut Court observation regarding action on bungalow ------------------------------------------- ( संपादन - तुषार सोनवणे )

