Viral Video: भरधाव कारच्या खिडकीवर लटकत मद्यपान करणाऱ्या तिघांना अटक

मुंबईः सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. हा व्हायरल व्हिडिओ मुंबईतला आहे. या व्हिडिओत तीन तरुण मुंबईच्या रस्त्यावर धावत्या कारमध्ये मद्यपान करत आहेत आणि कारच्या खिडकीतून बाहेर लटकत स्टंटबाजी करत आहेत. या प्रकरणी तीन तरुणांना मुंबई पोलिसांनी अटक केली आहे. या तिघांनाही कांदीवली परिसरातून अटक केली आहे. वाकोला वाहतूक पोलिसांच्या तक्रारीनंतर विलेपार्ले पोलिसांकडून अटक करण्यात आली.

२ डिसेंबरच्या रात्री वेस्टर्न एक्स्प्रेस हायवेवर सहारा उड्डाणपुलाजवळ एमएच 47 एबी ६६२२ या कारमधून धावत्या गाडीच्या खिडकीतून लटकत मद्यपान करत हे तरुण स्टंटबाजी करत होते. या तरुणांचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता.

I thought this sort of utter nonsense had stopped years ago. Clearly not. MH47AB6622. 1:25 am. Just before the domestic airport bridge. Do your thing @MumbaiPolice @CPMumbaiPolice

