खासगी रुग्णालयातील बेड्सवरही आता पालिकेची करडी नजर

मुंबई: सध्या राज्यात कोरोनाचा प्रार्दुभाव वाढत चालला आहे. त्यात मुंबईतही कोरोनाबाधित रुग्णांचा आकडा वाढताना दिसतोय. अशात कोविडच्या दुसऱ्या लाटेचा सामना करण्यासाठी मुंबई महापालिका आयुक्तांनी सोमवारी विभाग स्तरीय अधिकाऱ्यांना काही आदेश दिलेत. यात प्रामुख्यानं कोविड व्यवस्थापन करण्यासाठी संबंधित खासगी रुग्णालयातील बेड्सवर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार दिलेत. तसंच आयुक्तांनी सांगितलं की, कोरोना उपचारावरील प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी तसंच खासगी सुविधेत बेड्सच वाटप करताना काही अडचणी येत असतील तर आवश्यकता पडल्यास पोलिसांची मदतही घेऊ शकतात. याव्यतिरिक्त अधिकारी नर्सिंग होममधील बेड्स वाटप केल्यानंतर त्याचा पाठपुरावा करण्यासाठी शिक्षक किंवा इतर कर्मचाऱ्यांना शिफ्टमध्ये तैनात करु शकतात.

80% of total COVID beds & 100% of ICU beds at private hospitals shall be kept reserved for Ward War Room allotment COVID19 patients only. No direct admission to any of these reserved beds to be taken by hospitals: Brihanmumbai Municipal Corporation in a circular issued yesterday