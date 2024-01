Mumbai Weather Forecast : मुंबईकरांनो आरोग्याकडे लक्ष द्या! तापमानात २० अंशांचा फरक ?

weather forecast of mumbai climate change health issues can be raised doctor sakal

सकाळ वृत्तसेवा मुंबई - मुंबईतील तापमानात चढ-उतार बघायला मिळत आहेत. अश्या विचित्र वातावरणामुळे मुंबईतील दिवसा आणि रात्रीच्या तापमानात सुमारे २० अंशांचा फरक जाणवण्याची शक्यता हवामान तज्ञांनी व्यक्त केली आहे. यामुळे आरोग्याचे प्रश्न उद्भवण्याची शक्यता असून काळजी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. मुंबईतील दिवसाचे कमाल तापमान हे ३३ ते ३५ अंशांच्या दरम्यान असल्याचे दिसतेस,ते आळखी वाढण्याची शक्यता आहे.तर रात्रीचे किमान तापमान हे १५ ते १८ अशांपर्य़ंत खाली गेले आहे. पुढील काही दिवसात यातील फरक आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. किमान तापमान हे आळखी कमी तर कमान तापमान हे प्रचंड वाढण्याची शक्यता आहे.दोन्ही तापमानामध्ये निदान २० अंशांचा फरक जाणवेल अशी शक्यता व्यक्त होत आहे. उत्तरेकडील थंड वारे सकाळच्या वेळी १८-२० अंश, वेगळ्या ठिकाणी १६-१७ अंश तापमानाला थंडी देत राहतील. आजूबाजूचे भाग कोल्डवेव्हच्या प्रभावाखाली असल्याने मुंबईत आणखी एक आठवडा थंड वाऱ्यांमुळे सकाळच्या वेळी थंडी राहील असा अंदाज आहे. मुंबईत दिवसा उष्ण वारे असतील. तर २० अंशांपेक्षा जास्त चढ-उतार होतील, तापमान ३७-३८ अंश सेल्सिअस पर्यंत वाढणे ही एक मोठी चिंता असेल. त्यामुळे पुढे अस्वस्थ करणारे हवामान असेल. विशेषतः हवामानाबाबत संवेदनशील असलेल्या लोकांनी याची नोंद घ्यावी असे आवाहन करण्यात आले आहे.या दरम्यान आर्द्रता कमी असेल. कोरडे हवामान अपेक्षित आहे.या हवामानात आजारपण येण्याची शक्यता आहे.त्यामुळे योग्य ती काळजी घेण्याचे आवाहन ही करण्यात आले आहे.