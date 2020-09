Breaking: मुंबईतील चाकरमान्यांसाठी पश्चिम रेल्वे लोकलच्या फेऱ्या वाढवणार; सोमवारपासूनच धावणार जादा ट्रेन

मुंबई - मुंबईतील वाढत्या कोरोनारुग्णांच्या पार्श्वभूमीवर पश्चिम रेल्वेनेदेखील मोठा निर्णय घेतला आहे. सध्या पश्चिम रेल्वेवर 350 उपनगरीय सेवा चालवल्या जात आहेत. त्याही फक्त अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी होय. परंतु या उपनगरीय गाड्यांमध्ये वाढती गर्दी लक्षात घेता पश्चिम रेल्वेने गाड्यांची संघख्या वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.अशी माहिती एनआयने ट्वीट करून दिली आहे.

In order to maintain social distancing and avoid overcrowding, Western Railway has taken the decision to increase the number of daily special suburban services from 350 to 500 from Monday, 21st September: Western Railway