सर्व महिलांना लोकल प्रवासास अजूनही परवानगी का नाही ? समोर आलं खरं कारण

मुंबई : घटस्थापनेचा मुहूर्त साधत महाराष्ट्र राज्य सरकारने महिलांना मुंबईच्या लोकलमधून विना QR कोड प्रवासास परवानगी दिली खरी मात्र रेल्वे विभागाने सरकारकडून घेतल्या गेलेल्या निर्णयावर होकारार्थी मोहोर लावली नाही. राज्य सरकारच्या निर्णयाप्रमाणे सर्व महिलांना रेल्वेतून प्रवासाची मुभा देण्यात आलेली. मात्र रेल्वेकडून सर्व महिलांना लोकलमधून प्रवास करण्यास परवानगी का देता येणार नाही याची अनेक कारणं सांगितली आहेत. सध्या अनलॉकचा टप्पा सुरु आहे, अशात मुंबईतील ऑफिसेस बऱ्यापैकी सुरु होतायत. त्यामुळे अनेकांना घराबाहेर पडत ऑफिस गाठावं लागतंय.

महत्त्वाची बातमी : फेक टीआरपी प्रकरण! अर्णब गोस्वामी मुंबई पोलिसांना चौकशीसाठी सहकार्य करणार

दरम्यान यावर रेल्वे विभागाकडून सरकारला काय विचारणा करण्यात आलीये वाचा.

Maharashtra govt requested us on Oct 16 to allow local trains services for women, from 11 am to 3 pm & from 7 pm till end of services for the day. We wrote them back & asked them to assess quantum of passengers & asked them to jointly decide the modalities: Western Railway CPRO pic.twitter.com/XuKb014QR3