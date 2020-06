मुंबईत कोरोनाबाधित रुग्णांचा मृत्यूदर किती? जाणून घ्या

मुंबई- कोरोना व्हायरसनं सर्वत्र थैमान घातलं आहे. राज्यात कोरोनाबाधित रुग्णांचा आकडा दिवसेंदिवस वाढताच चालला आहे. अशात राज्यात कोरोनाबाधितांच्या मृत्यूचा आकडा दिवसागणिक वाढताना दिसत आहे. बुधवारी राज्यात 114 जणांचा कोरोनामुळं मृत्यू झाला आहे. त्यामुळं राज्यातील कोरोनाबाधितांच्या मृत्यूची संख्या 5651 वर गेली आहे. दुसरीकडे मुंबईतही रुग्णसंख्या आणि मृत्यूसंख्या वाढतीच आहे. बुधवारी दिवसभरात 77 रुग्णांचा मृत्यू झाला असून 1 हजार 359 नव्या रुग्णांची नोंद झाली आहे. मुंबईत कोरोनाचा संसर्ग आटोक्यात आणण्यासाठी आरोग्य यंत्रणा युद्ध पातळीवर प्रयत्न करताहेत. गेल्या 24 तासांत मुंबईत 1,359 नवे कोरोनाबाधित आढळून आले. तर 77 जणांचा मृत्यू झाला. आतापर्यंतची ही सर्वाधिक मृत्यूसंख्या आहे. तसंच 3.3 टक्क्यांवर स्थिर असलेला मृत्यूदर 5.27 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. वैद्यकीय परिक्षा रद्द करा; अन्यथा आरोग्यसेवा कोलमडण्याची शक्यता... वाचा सविस्तर... बुधवारी दिवसभरात वेगवेगळ्या रुग्णालयांतून 298 रुग्णांना डिस्चार्ज मिळाला आहे. मुंबईतील एकूण रुग्णांची संख्या 61 हजार 501 इतकी झाली आहे. तर, एकूण 3 हजार 242 रुग्णांचा कोरोनामुळं बळी गेला आहे. मुंबईत 26 हजार 997 अॅक्टिव्ह रुग्ण आहेत. मुंबईतील कोरोनामुक्त रुग्णांची संख्या सक्रीय रुग्णांपेक्षा वाढल्यामुळे आणि मंगळवारी तुलनेनं कमी म्हणजेच 942 रुग्ण आढळल्यामुळे रुग्णांची संख्या कमी होईल अशी आशा निर्माण झाली होती. मात्र बुधवारी पुन्हा एकदा 1359 रुग्णांची नोंद झाली आहे. मुंबईत आतापर्यंत 31,338 रुग्ण कोरोनामुक्त झालेत. बुधवारी मृत्यू झालेल्या 77 कोरोनाबाधितांपैकी 53 रुग्णांना दीर्घकालीन आजार होता. त्यातील 59 रुग्ण पुरुष आणि 18 महिला रुग्णांचा समावेश आहे. मृत्यू झालेल्या रुग्णांपैकी 7 जणांचे वय 40 वर्षाखालील होते. तर, 43 जणांचे वय 63 वर्षावरील होतं. तर उर्वरित 27 रुग्ण हे 40 ते 60 वर्ष वयोगटातील होते. दरम्यान राज्यात बुधवारी दिवसभरात 3 हजार 307 नवे रुग्ण सापडल्याने रुग्णसंख्या 1 लाख 16 हजार 752 वर गेल्यानं आरोग्य यंत्रणेसमोरची चिंता वाढली आहे. MMRDA चं दुसरं कोविड रुग्णालय तयार; कोरोना रुग्णांना मिळतील 'या' सुविधा.. धारावीतल्या रुग्णसंख्येत घट बुधवारी धारावीत 17 रुग्ण आढळले असून कोरोना रुग्णांची संख्या 2,106 झाली आहे. दिलासादायक बाब म्हणजे धारावीतील मृत्यू दरही कमी होताना दिसत आहे. दिवसाला 90 पर्यंत रुग्ण आढळणाऱ्या धारावीत रुग्णवाढीचा वेग कमी झाला आहे. मुंबई महानगरपालिकेनं जाहीर केलेल्या आकडीवारीनुसार, धारावीत 1,053 जण बरे झाले आहेत. धारावीतील पालिका शाळेच्या आयसोलेशन सेंटरमधील सर्व रुग्ण आता बरे होऊन गेलेत. त्यामुळे या शाळेतील या सेंटरमधील सर्व सामान, खाटा, गाद्या हलवण्यात आल्यात. त्यानंतर पालिकेनं या शाळेचं निर्जंतुकीकरण केलं आहे.

