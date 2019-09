डहाणूत कोळंबीवर ‘व्हाईटस्पॉट’ रोगाचा प्रादुर्भाव

डहाणू ः डहाणूत यंदा झालेल्या सततच्या अतिवृष्टीमुळे हवेत दमटपणा राहिल्याने रोगजंतूंना पोषक वातावरण निर्माण झाले आहे. यामुळे डहाणू, सरावली, आगवन, वाणगाव, धाकटी डहाणू परिसरातील खांजण जमिनीत मच्छीमार युवकांनी उभारलेल्या कोळंबी संवर्धन शेतात व्हेनामी जातीच्या कोळंबीवर व्हाईटस्पॉट नावाच्या संसर्गजन्य रोगाचा मोठ्या प्रमाणावर प्रादुर्भाव झाला आहे. त्यामुळे कोळंबी उत्पादकांचे कोट्यवधींचे नुकसान झाले आहे. डहाणू आणि जवळपासच्या गावांसमोरील सुमारे २०० हेक्‍टर खाजण जमिनीवर ६० ते ७० कोळंबी उत्पादक मच्छीमारांनी वेगवेगळ्या बॅंकांकडून कोट्यवधीचे कर्ज घेऊन ते कोळंबी उत्पादनात गुंतवले आहेत. हे कोळंबी उत्पादन वर्षातून दोन वेळा घेतले जाते. कोळंबी बीज अत्यंत महागडे असून, ते मद्रास येथून आणावे लागते. यंदा जूनमध्ये ते आणून शेतात सोडण्यात आले; मात्र अतिवृष्टीमुळे हवेत दमटपणा राहिल्याने, कोळंबीवर व्हाईटस्पॉटचा प्रादुर्भाव झाला आहे. त्यामुळे कोळंबीची वाढ खुंटून, ती मरत आहे. कोळंबी उत्पादकांना कोळंबी ३० ते ४० ग्रॅम वजनाची झाल्यावर काढणे आवश्‍यक असताना, ती जेमतेम पाच-दहा ग्रॅम वजनाची झाली असतानाच अवेळी काढणे भाग पडले. अतिवृष्टीमुळे कोळंबीवर ‘व्हॉईटस्पॉट’ नावाच्या संसर्गजन्य रोगाचा प्रादुर्भाव झाला आहे. यामुळे कोट्यवधी पाण्यात गेले आहेत. या रोगाचा प्रसार होऊ नये, त्याला आळा बसावा, यासाठी सरकारने संशोधन करून, कायमस्वरूपी उपाययोजना करावी. तसेच नुकसानधारक कोळंबी उत्पादकांना नुकसानभरपाई देण्यात यावी.

शशिकांत बारी, कोळंबी उत्पादक शेतकरी

Web Title: The 'whitespot' disease in prons because of heavy rain at Dahanu