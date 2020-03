शाब्बास इंडिया ! जागतिक आरोग्य संघटनेकडून भारताचं कौतूक...

मुंबई - जगभरात जसा कोरोना फोफावतोय तसाच तो भारतात देखील मोठ्या प्रमाणात फोफावतोय. अशात भारतात कोरोना सध्या दुसऱ्या स्टेजमध्ये आहे. भारतात कोरोना स्टेज २ मधून स्टेज ३ मध्ये जाऊ नये म्हणून सर्वतोपरी प्रयत्न केला जातोय. केंद्राकडून आणि राज्याकडून कोरोना प्रतिबंधासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातायत.

दरम्यान, कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी भारत करत असलेल्या प्रयत्नांची दखल घेत जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्ल्यूएचओ) भारताच्या या जबाबदारीपूर्ण वागणुकीचे कौतुक केले आहे. ‘डब्ल्यूएचओ’चे भारतातील प्रतिनिधी हेंक बेकडॅम यांनी आज भारतीय वैद्यक संशोधन परिषदेतील (आयसीएमआर) अधिकाऱ्यांबरोबर चर्चा केली. यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना बेकडॅम म्हणाले की, भारत सरकारमध्ये थेट पंतप्रधान कार्यालयाच्या पातळीपासून खालील पातळीपर्यंत कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी होत असलेले जबाबदारीपूर्ण काम अत्यंत प्रशंसनीय आहे. यामुळे भारताला आत्तापर्यंत कोरोनाचा उद्रेक रोखण्यात यश आले आहे.

Henk Bekedam, WHO Representative to India on #Coronavirus: The commitment from Indian govt, the Prime Minister's Office has been enormous, very impressive. It is one of the reasons why India is still doing quite well. I am very impressed that everyone has been mobilised. pic.twitter.com/RtNSMTsiag