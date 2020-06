२० सैनिकांच्या हौतात्म्याची जबाबदारी कुणाची? NCP च्या बड्या नेत्याचा खडा सवाल...

मुंबई - लडाखच्या गलवान खोऱ्यात चीनने भारताशी आगळीक केली. यामध्ये भारताचे २० भारतीय जवान शाहिद झालेत. या धक्कादायक घटनेनंतर देशभरात या घटनेचा निषेध करण्यात आला. याच घटनेच्या पार्श्वभूमीवर भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल एक सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. आता या बैठकीनंतर आरोप प्रत्यारोपाच्या फैरी झडण्यास सुरवात झालीये.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या बैठकीनंतर एक संबोधन केलं. यामध्ये भारताच्या सीमेमध्ये कुणीही घुसलं नसल्याचं मोदी म्हणालेत. पंतप्रधानांच्या याच वक्तव्यावर विरोधकांकडून आता प्रश्न उपस्थित केलं जातंय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणालेत भारताच्या सीमेत कुणीही घुसलेलं नाही, मग सीमेच्या आत कुणी आलंच नसेल तर २० सैनिकांच्या हौतात्म्याची जबाबदारी कोणाची? असा सवाल आता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते आणि राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी सरकारला विचारलाय.

Should Indians not know the truth #GalwanValley is part of Indian Territory and this statement #china should be condemned#GalwanValleyFaceOff pic.twitter.com/pk6SZ062iB

लडाखमधील गलवान खोऱ्यात भारत आणि चीनचे सैनिक समोरासमोर उभे ठाकले होते. चीनच्या सैनिकांनी भारतीय जवानांवर दगड, हॉकीस्टिक आणि खिळे लावलेल्या काठ्यांनी हल्ला चढवला. यामध्ये चीनचे किती सैनिक ठार मारले गेले त्याबद्धल अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. या क्रूर हल्ल्यात चीनचा एकही सैनिक मारला गेला नसल्याचं बोललं जातंय.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संबोदनाआधी चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयातील प्रवक्ते झाहो लिजीआन यांनी गलवान खोरं हे चीनच्या भूभागात येत असल्याचं बोलून दाखवलंय आणि चिनी सैनिक गलवान खोऱ्यात कायम पेट्रोलिंग करतात असं म्हणाले होते, दरम्यान काल नरेंद्र मोदी यांनी सर्वपक्षीय बैठकीनंतर केलेल्या वक्तव्यावरून आता विरोधक मोदींना घेरतात दिसतायत.

'जर कुणी सीमेत घुसलं नाही, कुठल्या पोस्टवर ताबा घेतला नाही मग २० सैनिकांच्या बलिदानाची जबाबदारी कोणाची, असा प्रश देखील उपस्थित केला जातोय.

who is responsible for the sacrifice of 20 indian jawan who lost their life in galwan