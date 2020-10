महाराष्ट्राचे मालक असल्यासारखे का वागताहेत, मुख्यमंत्र्यांच्या टीकेला कंगनाचं उत्तर

मुंबईः शिवसेनेच्या दसऱ्या मेळाव्यात शिवसेनेचे पक्षप्रमुख आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी भाजपसह अभिनेत्री कंगना राणावतलाही टाग्रेट केलं. सुशांतसिंह राजपूत याच्या आत्महत्येप्रकरणी महाराष्ट्रावर, शिवसेनेवर, ठाकरे कुटुंबीयांवर जे आरोप केले ते महाराष्ट्राला बदनाम करणारं आहे. शेण खाऊन त्यांनी आमच्यावर गोमुत्राच्या गुळण्या केल्या तो सगळ्या जगाने पाहिलं असं म्हणत उद्धव ठाकरेंनी कंगनाचं नाव न घेता तिला खडेबोल सुनावलेत. यावर कंगनानं ट्विट करत पुन्हा एकदा उद्धव ठाकरे आणि राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे. तिनं आज सकाळी दोन ट्विट करत पुन्हा टीका केली आहे.

कंगनानं ट्विटमध्ये लिहिलं की, कार्यकारी मुख्यमंत्र्यांची धाडसीपणा पहा की, त्यांनी देशाचे विभाजन केले आहे, ज्यांनी त्यांना महाराष्ट्राचा ठेकेदार बनविला आहे? ते फक्त एक सार्वजनिक सेवक आहे. त्याच्या अगोदर कोणीतरी होतं, तो राज्याची सेवा करण्यासाठी लवकरच बाहेर येईल, ते महाराष्ट्र राज्याचे मालक असल्यासारखे का वागत आहेत?

Look at the audacity of a working CM he is dividing the country who has made him Maharashtra ka thekedaar? He is just a public servant there was someone else before him soon he will be out someone else will come to serve the state, why is he behaving like he owns Maharashtra?