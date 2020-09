रणवीर-रणबीरच का? तर आदित्य ठाकरेंचीही ड्रग टेस्ट करा;नीलेश राणेंची पुन्हा जहरी टीका

मुंबई - सुशांतसिंह राजपूत मृत्यूनंतर असंख्य चर्चांना उधान आलंय. या प्रकरणात आता अंमली पदार्थ सेवनाचाही अॅंगल आला आहे. त्यामुळे बॉलिवूडमधील ड्रग्स रॅकेटची जोरदार चर्चा सध्या सुरू आहे. अभिनेत्री कंगणा रनौत हीने बॉलिवूडमधील काही बड्या अभिनेत्यांची ड्रग टेस्ट करण्याची मागणी केली आहे. खासदार नीलेश राणे यांनीदेखील हा धागा पकडत पर्यावरण मंत्री अदित्य ठाकरेंना लक्ष केले आहे.

Why just Ranveer and Ranbir I feel even Aditya Thakre should undergo random drug test. After all he has also been very cozy with Bollywood’s inner circle.