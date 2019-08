मुंबई : दहीहंडी बक्षिसांची रक्कम देणार पूरग्रस्तांना

मुंबई : दहीहंडी उत्सवातून मिळणाऱ्या बक्षिसांतील रकमेचा जास्तीत जास्त भाग गोविंदा पथके सांगली, कोल्हापूर येथील पूरग्रस्तांना देण्यात येणार आहे, अशी माहिती दहीहंडी उत्सव समन्वय समितीने दिली. दहीहंडी उत्सव समन्वय समितीने मंगळवारी (ता.20) पत्रकार परिषदेत भूमिका मांडली. राज्यातील पूराचे भान राखत दहीहंडी उत्सवातील काही आयोजकांनी दहीहंडीचे आयोजन रद्द केले. आयोजकांनी घेतलेला हा निर्णय योग्य नसून दहीहंडी उत्सव साजरा झाला पाहिजे. राज्यातील पूरग्रस्तांचे भान राखून उत्सव साधेपणाने गोविंदा पथके आणि आयोजकांना साजरा करावा. आयोजकांनी बक्षिसांची रक्कम कमी केली तरी चालेल पण आयोजन करावे, असे आवाहन दहीहंडी समन्वय समितीने केले आहे. या वर्षी विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर दहीहंडीचे मोठ्या प्रमाणात आयोजन होईल, अशी गोविंदा पथकांना होती. त्यामुळे गोविंदा पथकांनी उत्सवाच्या तीन महिने पूर्वीपासून कसून सरावाला सुरवात केली. मोठ्या गोविंदांनी 9 ते 10 थरांचा सराव केला आहे. जर आयोजकच नसतील आम्ही गोविंदांनी कोणासमोर थर लावायचे असा सवाल समन्वय समितीच्या सचिव गीता झगडे यांनी उपस्थित केला. उत्सवाच्या पूर्वीपासूनच गोविंदा पथकांनी आपआपल्यापरीने कुठे आर्थिक तर धान्य स्वरुपात तर जीवनाश्यक वस्तू जमा करुन पुरग्रस्तांना मदत केली. तर उत्सवातून मिळणारी बक्षीसांची रक्कमही गोविंदा पथक पूरग्रस्तांसाठी मुख्यमंत्री साहय्यता निधीला देणार आहेत. या निधीचा रक्कम दहीहंडी उत्सवानंतर जाहीर करण्यात येईल, अशी माहिती समन्वय समितीचे अध्यक्ष बाळा पडेलकर यांनी सांगितले. पूरग्रस्त परिस्थिती व दहीहंडी आयोजन असा सुवर्णमध्य काढत उत्सव साधेपणाने साजरा करण्यात येईल, अशी हमी दहीहंडी उत्सव समन्वय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली. या परिषदेच समितीचे कार्याध्यक्ष अरुण पाटील, सुरेंद्र पांचाळ व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.

Web Title: will donate prizes of Dahihandi to flood victims