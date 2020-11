कुर्ल्यात सार्वजनिक शौचालयाची भिंत कोसळली, एक महिला ठार

मुंबईः आज सकाळी कुर्ला परिसरात एका सार्वजनिक शौचालयाची भिंत कोसळल्याची घटना घडली आहे. या दुर्घटनेत द्रौपदी परशुराम रावले ५५ वर्षीय महिलेचा मृत्यू झाला आहे. घटनेनंतर महिलेला राजावडी रुग्णालयात तात्काळ दाखल करण्यात आलं होतं. मात्र उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला आहे. तर दोन आणखी जखमी झालेत.

#UPDATE Maharashtra: The woman who was trapped in a public toilet in Kurla area of Mumbai, after a portion of it collapsed, rescued. She was administered first aid and then sent to a hospital. https://t.co/IzcW5GNdjg pic.twitter.com/ThsEXzWp9S