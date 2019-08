विधानसभा निवडणुकीसाठी कार्यकर्त्यांनी सज्ज राहावे

पेण : भाजप सरकारच्या काळात सर्वच क्षेत्रांत अनागोंदी कारभार सुरू आहे. आज सर्वसामान्य माणूस काँग्रेस पक्षाकडे आधार म्हणून पाहत आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी सज्ज राहावे, असे आवाहन अखिल भारतीय काँग्रेसच्या समन्वयक नंदा म्हात्रे यांनी पेण येथे केले. पेण विधानसभा मतदारसंघातील काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांसाठी मार्गदर्शन शिबिराचे आयोजन पेण येथील महात्मा गांधी मंदिर सभागृहात करण्यात आले होते. आजच्या घडीला नागरिकांना सर्वांत जास्त गरज काँग्रेसची आहे. पेण मतदारसंघात ३७७ केंद्रे आहेत. त्यातील अनेक ठिकाणी कोणत्याही पक्षाच्या मोठ्या नेत्यांचा प्रभाव नाही, अशा मतदान केंद्रांवर काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी जावे आणि नागरिकांशी संवाद साधावा, असे आवाहन म्हात्रे यांनी केले. या वेळी ज्येष्ठ नेते बाळाजी शेठ म्हात्रे, पेण तालुकाध्यक्ष अशोक मोकल, सुधागड तालुकाध्यक्ष अनिरुद्ध कुलकर्णी, पेण पंचायत समिती सदस्य प्रदीप म्हात्रे, शहराध्यक्ष प्रवीण म्हात्रे उपस्थित होते.

Web Title: The workers should be ready for the election