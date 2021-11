Worli cylinder explosion : नायर रुग्णालयातील हलगर्जीपणाची होणार चौकशी

By

मुंबई : वरळीतील (worli) बीडीडी चाळ (bdd chaul) येथील घरातील सिलिंडर स्फोटात (Cylinder explosion) गंभीररित्या भाजलेल्या रुग्णांवर वेळेवर उपचार सुरू न केल्याची घटना (treatment not on time) नायर रुग्णालयात (nair hospital) घडली. या अपघातात चार जण गंभीर जखमी (four people injured) झाले. नायर रुग्णालयात मंगळवारी सकाळी गंभीररित्या भाजलेल्या पुरुषाला आणि वर्षभराच्या बालकाला तासभर उपचाराविना तडफडत राहण्याची वेळ आली.

हेही वाचा: महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे महिला उद्योजकता धोरण जाहीर; वाचा सविस्तर

रुग्णालयातील अपघात विभागात उपस्थित डॉक्टर आणि परिचारिका त्यांच्यावर उपचार देण्याऐवजी तसेच खुर्चीवर बसून राहिल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर धास्तावलेल्या नायर रुग्णालयाने या दोघांवरही चौकशीचे आदेश दिले आहेत. वरळीतील बीडीडी चाळमधील एका घरात मंगळवारी सकाळी 7 वाजता सिलिंडरचा स्फोट झाला. यामध्ये चार जण भाजले. त्यांना उपचारासाठी नायर रुग्णालयात नेण्यात आले.

या अपघातात एक बालक व गंभीररीत्या भाजलेली एक व्यक्ती अपघातग्रस्त विभागात तासनतास पडून होते मात्र रुग्णालयाचा एकही डॉक्टर त्यांची तपासणी करण्यासाठी आला नाही. याबाबत या रुग्णांसोबत असलेल्या कुटुंबीयांनी हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल केला. या व्हिडिओमध्ये डॉक्टर खुर्चीवर बसलेले असून मूल आणि व्यक्ती वेदनांनी ओरडत असल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेला हा व्हिडिओ रुग्णालय प्रशासनाने गांभीर्याने घेतला आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आल्याचे रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. रमेश भारमल यांनी सांगितले.

हेही वाचा: डोंबिवली : घरफोडी करुन ११ तोळे सोने लंपास करणारा चोरटा गजाआड

ही चौकशी उप अधिष्ठाता करणार आहेत. व्हिडिओमध्ये डॉक्टरांचा निष्काळजीपणा दिसत असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे अपघातग्रस्त वैद्यकीय अधिकाऱ्यासह कर्तव्यावर असलेल्या सर्व डॉक्टरांची तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तपासात कोणी दोषी आढळल्यास त्यांना तत्काळ निलंबित करण्यात येईल.

अतिदक्षता विभागातील प्रकार

रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागात मंगळवारी सकाळी हा प्रकार घडला. दोन्ही रुग्ण गंभीररित्या भाजलेले असताना उपस्थित डॉक्टरने तातडीने उपचार सुरु करायला हवे होते. मात्र तसे घडले नसल्याने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली गेली असून, डॉक्टर आणि परिचारिकेवर चौकशी सुरु केली आहे. संपूर्ण चौकशीनंतर त्यांच्यावरील कारवाईची भूमिका स्पष्ट केली जाईल. असे नायर रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉक्टर रमेश भारमल यांनी स्पष्ट केले.