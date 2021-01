दुकानाचा नामफलक देवनागरीत लिहा; मराठी एकीकरण समितीची जनजागृती

डोंबिवली - मराठी भाषा पंधरवड्याच्या निमित्ताने डोंबिवलीतील मराठी एकीकरण समिती, महाराष्ट्र राज्य, डोंबिवली विभागातर्फे जनजागृती करण्यात आली. दुकानदारांनी दुकानांचे नामफलक देवनागरी, मराठी भाषेत लावावेत. आणि ते लावण्यामागे काय उद्देश आहे याविषयीची जनजागृती यावेळी दुकानदारांमध्ये कार्यकर्त्यांनी केली. रविवारी दुपारी डोंबिवली शहर अध्यक्ष दिनेश सावंत व डोंबिवली शहर समन्वयक मंदार वेदक यांच्या अध्यक्षतेखाली हा उपक्रम पार पडला. यावेळी दिनराज आपोणकर, प्राण आंबोकर, निखिल घुले हे कार्यकर्ते उपस्थित होते. दुकान व आस्थापना अधिनियम 1948 आणि महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम 1964 नुसार दुकानांच्या पाट्या मराठी, देवनागरी लिपीत असाव्यात. इतर कोणत्याही भाषेच्या लिपीपेक्षा मोठ्या अक्षरात मराठी नाव असणे अनिवार्य आहे. याची जाणीव दुकानदारांना करुन देण्यात आली. मुंबई परिसरातील बातम्यांचा आढावा घेण्यासाठी येथे क्लिक करा दुकानदारांनी पंधरा दिवसांत दुकानावरील पाटी देवनागरी लिपीत आणि मराठी भाषेत करण्याची शपथ यावेळी दुकानदारांकडून घेण्यात आली. येत्या काळात डोंबिवली शहरातील सर्व दुकानांच्या पाट्या मराठीत करण्याचा मानस असल्याचे समितीच्या सदस्यांनी सांगितले. Write the nameplate of the shop in Devanagari Awareness of Marathi Unification Committee ------------------------------------------- ( संपादन - तुषार सोनवणे )

