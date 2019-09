नवी मुंबई : नवरात्रींचा जागर चालणारा नवरात्रोत्सव अवघ्या एक दिवसावर येऊन ठेपला असल्याने सर्व ठिकाणी दांडिया आणि गरबा नृत्यांचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विविध दांडिया रासमध्ये गरबा खेळण्यासाठी सकाळ- मधुरांगणतर्फे आयोजित केलेल्या दांडिया-गरबा कार्यशाळेला महिलांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. बेलापूरमधील ‘सकाळ भवन’ येथे गुरुवारी (ता.२६) झालेल्या कार्यशाळेत प्रसिद्ध नृत्‍यदिग्‍दर्शक रोहित नाईक आणि खुशबू पटेल-सेठ या गरबा स्पेशालिस्ट नृत्य दिग्दर्शकांचे मार्गदर्शन महिलांना मिळाले. रोहित नाईक आणि खुशबू पटेल-सेठ या गरबा स्पेशालिस्ट यांनी गृहिणी व तरुणींना अगदी साध्या व सोप्या पद्धतीने समजेल, असे नृत्याचे विविध प्रकार शिकवले. टालीस्टेप्स, ३ टाली स्टेप्स, डोडीयो लचक या पारंपरिक पद्धतीचा नृत्याविष्कार मधुरांगणच्या महिलांना शिकवण्यात आला. दांडिया आणि गरबा रासमधील विविध नृत्यप्रकार शिकताना अनेक तरुणी व गृहिणी मंत्रमुग्ध झाल्या होत्या. नृत्यप्रकार शिक्षण घेताना रोहित यांनी गाण्याच्या तालावर लक्ष्य केंद्रीत करण्याचे सांगितले, तर गरबा प्रकारातही आपल्या वेशभूषेनुसार नृत्यालाही तेवढेच महत्त्व असल्याने गरबा रास खेळणाऱ्यांनी तेवढेच रस घेऊन नृत्य करावे. गरबा रासप्रमाणे दांडियाचे ही प्रशिक्षण देण्यात आले. दांडिया रासचे विविध प्रकार नृत्यदिग्दर्शकांनी महिलांना शिकवले. तब्बल तीन ते चार तास चाललेल्या कार्यशाळेचा महिलांनी लाभ घेतला. तसेच प्रशिक्षणात शिकलेल्या नृत्याचे विविध प्रकार नऊ दिवस विविध नवरात्रोत्सवात करू, असा आत्मविश्‍वास मधुरांगणच्या महिलांनी व्यक्त केला.

