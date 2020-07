मोठी बातमी - UGC च्या निर्णयाविरुध्द सुप्रीम कोर्टात धाव, अंतिम वर्षाच्या परिक्षेचा तिढा सर्वोच्च न्यायालयात

मुंबई : कोरोना संसर्गाच्या सावटात अंतिम वर्षाच्या परिक्षा घेण्याच्या युजीसीच्या निर्णयाविरोधात युवा सेनेने थेट सुप्रीम कोर्टाचे दरवाचे ठोठावलेत. आदित्य ठाकरे यांच्या निर्देशानूसार युवा सेनेने सर्वोच्च न्यायालयात रिट पिटिशन दाखल केली आहे. युवा सेनेचे सचिव वरुण सरदेसाई यांनी ही माहिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका अद्याप सुनावणीसाठी घेतली नाही.

कोरोनाच्या संसर्गाच्या परिस्थितीत विद्यार्थ्यांच्या शारिरीक, मानसिक आरोग्य आणि सुरक्षिततेचा कुठलाही विचार विद्यापीठ अनुदान आयोगाने केला नाही त्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता धोक्यात आली आहे. कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेऊन परिक्षा घेण्याचा अधिकार विद्यापीठांना देण्यात यावा अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.

देशात कोरोना बाधितांची संख्या 10 लाखावर पोहोचली आहे. मात्र या परिस्थिती केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाने परिक्षा घेणे बंधनकारक असल्याचे जाहिर केले आहे. यासाठी युजीसीने काही मार्गदर्शन तत्वे जारी केले होती. मात्र त्याची अंमलबजावणीसाठी या काळात करणे शक्य नसल्याचा युक्तीवाद युवा सेनेने या याचिकेच्या माध्यमातून केला आहे.

India has crossed 10lakh mark for Covid Cases. Yet @ugc_india is adamant on compulsory examinations. We have written to them and requested reconsideration multiple times but to no avail

Hence, Yuva Sena has filed a Writ Petition (PIL) in the Supreme Court of India. @AUThackeray pic.twitter.com/WPnZVfpdIW