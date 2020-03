फिट दिसणे आणि असणे यांतील फरक काय?

माणूस फिट दिसतो म्हणजे असतोच असे नाही. त्यामुळे आपण दुसऱ्याकडे पाहून आपल्या फिटनेसचा अंदाज लावू शकत नाही. अनेकदा आपल्या आजूबाजूला अशी काही माणसं भेटतात की, जी दिसायला फिट दिसत असतात. पण, सतत त्यांच्या आरोग्याच्य काही ना काही तरी तक्रारी सुरू असतात. अर्थातच त्यांना आपण फिट म्हणणार का? तर, नाहीच. आता हा फिटनेस म्हणजे काय? हे समजून घेण्यासाठी आपल्या शरिरात काय घडतं हे समजून घेणं फार महत्त्वाचं आहे. आता बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप शरिरात नेमकं घडतं काय?

आपल्या आहारात साखरेचे प्रमाण जास्त असले की आपले शरीर साखर पचवण्यासाठी 'इन्शुलिन' नावाचे हॉर्मोन बनवते. ते शरीरामधील स्वादुपिंडात (पँक्रियाज) बनवले जाते. जास्त साखर खाल्ली की पँक्रियाजला जास्त इन्शुलिन बनवावे लागते. स्नायू आणि यकृतामध्ये इन्शुलिन द्वारा 'ग्लायकोजेन' म्हणून एनर्जी स्टोअर केली जाते, पण आपण साखर इतकी जास्त खातो की शरीराला ती स्टोर करायला जागा उरत नाही आणि ती उर्वरित एनर्जी Fat Tissue मध्ये रुपांतरीत करून साठवली जाते आणि ह्यामुळे आपल वजन वाढते. पुन्हा आपण दुसऱ्या दिवशी तेच खातो. साठवलेली केलेली उर्जा आपण वापरत नाही आणि रोजच्या दिनक्रमामध्ये आपल्या शरीरावर आणि पँक्रियाजवर साखर पचवण्याचा ताण येतो; आपण जर प्रोटिन आणि फॅटस्‌ जास्त, ज्याच्यामध्ये जास्त साखर नाही आहे तर ते पचवायला इन्शुलिन कमी लागते. म्हणून आपले पॅंकरिया सुदृढ राहाते आणि वजन सुद्धा वाढणे कमी होते. या व्यतिरिक्तसुद्धा प्रोटिन आणि फॅटस्‌ आपल्या शरीराला खूप फायदे आहेत. म्हणून या पदार्थांमधून मिळालेली एनर्जी आपलं शरीर वापरून मोकळे होते आणि फॅटमध्ये रूपांतर होण्याऐवजी अधिक एनर्जी शक्येतोवर शरीराकडे उरत नाही. हे बरोबर असले तरी हे सांगणे जरूरी आहे की तुम्ही किती फॅटस्‌, प्रोटिन आणि कार्बोहाड्रेस खायला पाहिजे जे तुम्हाला रोजच्या ऍक्टिहव्हिटीवर अवलंबून आहे. फिजिकल ऍक्टिडव्हिटीला जेवण मॅच करा!

एकूणच माणसाचं जेवण त्याच्या रोजच्या फिजिकल ऍक्टि व्हिटीला मॅच झालं पाहिजे. आजकाल न्यूट्रिशन आणि फिटनेसचे सल्ले इंटरनेटमधूनसुद्धा घेतले जातात. एवढेच नाही तर स्मार्टफोन आणि स्मार्टवॉचमध्ये वेगवेगळे फिटनेस ॲप डाउनलोड करून लोकांनी आपला फिटनेस प्रवास पूर्णपणे डिजिटाईज करून टाकला आहे. हार्ट रेट मॉनिटरिंग, कॅलरी ट्रॅकिंग, स्टेप्स कॉऊंटिंग, एक्सरसाइजचे व्हिडीओज अशा भरपूर पर्यांयामुळे ऑनलाईन फिटनेस इंडस्ट्री एक मोठी सक्सेस स्टोरी झाली आहे आणि मोठ्या प्रमाणावर लोकांपर्यंत पोचली आहे. काय करावे लागेल?

खऱ्या अर्थाने फिटनेस लेव्हल कळण्यासाठी रक्ताच्या काही चाचण्या आणि फिटनेस टेस्ट करणे गरजेचे आहे. या चाचण्या केल्यावर आपल्या रक्तातील साखरेची पातळी, कोलेस्टेरॉलचे प्रमाण, कार्डिओव्हॅस्क्युलर एन्ड्युरन्स, मस्क्युलर स्ट्रेंथ इ. कळते. त्याने आपल्या आरोग्याचा कुठला भाग आपल्याला विकसित करण्याची गरज आहे हे माहित होतं. यामुळे फिटनेस हे तुमचे ध्येय असेल तर नक्की ह्या चाचण्या करून घ्या. तज्ज्ञांकडून आहार आणि व्यायामाचे मार्गदर्शन घेऊन, पूर्ण माहिती मिळवून तुमचा फिटनेस प्रवास सुरू करा.

