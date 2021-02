कंधार तालुक्यात होणार अडीच कोटीचा पुलकम बंधारा- आमदार शामसुंदर शिंदे 

नांदेड : कंधार तालुक्यातील कौठा येथील पुलकम बंधाऱ्याला अखेर शासनाने प्रशासकीय व आर्थिक मान्यता दिली असल्याने लोहा, कंधार विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार शामसुंदर शिंदे यांच्या सततच्या पाठपुराव्याला अखेर यश आले. राज्याचे जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांनी मंजुरी दिल्याची माहिती सोमवारी (ता. आठ) आ. शिंदे यांनी सांगितली. कंधार तालुक्यातील कौठा येथील पूलकम बंधाऱ्याला शासनाने नुकतीच प्रशासकीय व आर्थिक मान्यता दिली असल्याने कौठ परिसरातील शेकडो हेक्टर जमिनीला याचा मोठा लाभ होणार आहे. कौठा येथील पूलकम बंधाऱ्याला शासनाने दोन कोटी 45 लक्ष रुपयांच्या आर्थिक निधीची मंजुरी दिली. आ. शिंदे यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख, बांधकाम मंत्री तथा पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांच्याकडे हा बंधारा होण्यासाठी व प्रशासकीय व आर्थिक मान्यता मिळविण्यासाठी वेळोवेळी शासन दरबारी आमदार शिंदे यांनी पाठपुरावा केला होता. या बंधाऱ्याच्या कामासाठी दोन कोटी 45 लक्ष रुपये निधी शासनाने कंधार तालुक्यातील कौठा पूलकम बंधाऱ्याला नुकतीच प्रशासकीय मान्यता दिल्याचे पत्र दिले असून या बंधाऱ्याच्या कामासाठी दोन कोटी 45 लक्ष रुपये निधी खर्च करण्यासाठी आर्थिक मान्यता दिली असल्याने लोहा, कंधारचे आमदार शामसुंदर शिंदे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, जलसंधारण मंत्री गडाख, पालकमंत्री चव्हाण यांचे आभार व्यक्त केले. आ. शामसुंदर शिंदे यांनी मंत्रालय स्तरावरुन लोहा, कंधार मतदारसंघाच्या सर्वांगीण विकासासाठी सव्वा वर्षांच्या अल्प कालावधीत कोट्यावधी रुपयांचा निधी खेचून आणण्यात यशस्वी होत असल्याने मतदार संघाच्या विकासाचा ध्यास घेतलेल्या आ. शिंदे यांचे लोहा, कंधार तालुक्यातील जनतेतून अभिनंदन होत आहे.

Web Title: A 2.5 crore bridge will be constructed in Kandhar taluka MLA Shamsunder Shinde nanded news