संकल्पसाठी केलेले सगळे संकल्प हवेतच विरले- रामप्रसाद खंडेलवाल 

नांदेड : मानवी आयुष्यात दुःखाची अनवट भाषा माणसाला त्याच्या आयुष्यात कोणता प्रसंग उभा करेल हे सांगता येत नाही. यशवंत महाविद्यालयात बी.एची पदवी घेवून उराशी आयएएस होण्याचे स्वप्न साकारण्यासाठी प्रयत्न करणऱ्या व त्यासाठी दिल्ली येथे प्रशिक्षणासाठी सर्व तयारी करणाऱ्या संकल्पचा १९ जानेवारी रोजी अकाली मृत्यू झाला. यशवंत महाविद्यालयात त्याचा काल सत्कार होता. मात्र मुलाला मिळालेला पुरस्कार स्विकारण्याची वेळ पालकावर आली. तेंव्हा उपस्थितांचे ऱ्हदय गलबलून गेले. प्रसंग होता यशवंत महाविद्यालयातील मागच्या शैक्षणिक वर्षात विशेष गुणवत्ता व विविध विषयात प्रथम क्रमांक केलेल्या गुणवंतांच्या सत्काराचे. वेगवेगळ्या विषयात तसेच पदवी व पदव्युत्तर परिक्षेत प्राविण्याने उत्तीर्ण झालेल्या अनेक गुणवंतांचा कै. शंकरराव चव्हाण स्मृती पुरस्काराने सत्कार झाला. तसेच विविध प्रायोजकांनी पुरस्कृत केलेले पुरस्कारही प्रदान झाले. या कार्यक्रमाला शारदा भवन शिक्षण संस्थेचे कोषाध्यक्ष डॉ.रावसाहेब शेंदारकर, कार्यकारिणी सदस्य नरेंद्र चव्हाण, पांडूरंग पावडे, प्राचार्य गणेशचंद्र शिंदे, उत्तम सावंत, डॉ. प्रा. अजय गव्हाणे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी गेल्या वर्षभरात सेवानिवृत्त झालेल्या प्राध्यापक, कर्मचारी तसेच पीएचडी प्राप्त करणाऱ्या मंडळींचाही सत्कार झाला. विविध पुरस्कारांचे वितरण होत असताना बी. ए. परिक्षेत राज्यशास्त्र विषयात संकल्प भगवानदास खंडेलवाल यांना प्रा. कविता सोनकांबळे यांनी पुरस्कृत केलेला भारतरत्न डॉ. बी.आर. आंबेडकर लाईफ लाँग विशेष पुरस्कार प्रदानाची घोषणा झाली आणि सारे सभागृह स्तब्ध झाले. निवेदकांनी संकल्पचे ता. १९ जानेवारी रोजी दुःखद निधन झाले, त्याने उराशी आयएएस होण्याचे स्वप्न साकारुन त्याच्या तयारीसाठी तो दिल्लीलाही जाणार होता. मात्र त्याने आत्महत्या केली. त्याचा मृतदेह गोदावरी नदीत मिळून आला. आत्महत्येचे गूढ तो स्वतः सोबत घेवून गेला. वडील लहानपणीच घरातून निघून गेल्यानंतर ज्येष्ठ पत्रकार व त्याचे काका रामप्रसाद खंडेलवाल यांनी आपल्या अन्य मुलांसोबतच त्याचेही पालन- पोषण केले. वेळोवेळी मार्गदर्शनही केले. मात्र त्याच्या अकाली निधनाने सर्व कुटुंबिय दुः खात होते. मात्र या पुरस्काराच्या वेळी त्याचे काका तेथे उपस्थित होते. निवेदकांनी हा प्रसंग सांगितल्यानंतर सारे सभागृह स्तब्ध झाले आणि गंभीर झाले. डोळ्यात अश्रू घेवून हा पुरस्कार स्विकारताना रामप्रसाद खंडेलवाल हे अत्यंत भावनिक झाले. मात्र त्यांनी आपले मनोगत व्यक्त करताना येथे उपस्थित असलेला प्रत्येक विद्यार्थी हा मी माझा बेटाच समजतो, चिरंजीव संकल्पसाठी केलेले सगळे संकल्प हवेतच विरले असताना त्याच्या अनुपस्थितीत हा मला हा पुरस्कार स्विकारावा लागतो, ही बाब अत्यंत वेदनादायक आहे. मात्र आपल्या मनातील वेदना, दुःख आणि अडचणी आपण मोकळ्यापणाने आपल्या पालकांना व गुरुजनांना सांगितले पाहिजे. यासाठी माझी मदत लागली तर मी कधीही तयार आहे, पुढील आयुष्यात तुम्हीही मोठ्या पदावर जा, आयएएस व्हा, तुमच्या रुपात मी माझा मुलगा बघणार आहे. या भावना व्यक्त केल्यानंतर सभागृहातील प्रत्येकाच्या डोळ्यात अश्रू तरळले आणि सभागृहात निरव शांतता पसरली. प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने झालेला हा पुरस्कार सोहळा शेवटच्या टप्प्यात मात्र सर्वांनाच धीरगंभीर करुन गेला.

Web Title: All the resolutions made for Sankalp are in the air Ramprasad Khandelwal nanded news