नांदेड : २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीचे पडघम आत्तापासूनच वाजायला लागले आहेत. त्याची झलक नुकतीच नांदेड इथल्या भाजपच्या सभेत पहायला मिळाली. या निवडणुकीत सलग तिसर्यांदा भाजपचा पंतप्रधानपदाचा उमेदवार नरेंद्र मोदी असणार आहेत. तर काँग्रेसनं अद्याप आपल्या उमेदवाराची अधिकृत घोषणा केलेली नाही.

पण शहा यांनी या सभेत काँग्रेसचा उमेदवारच जाहीर करुन टाकला. याबाबत त्यांनी नांदेडच्या जनतेनं कोणाला निवडून देणार याबाबत विचारणा देखील केली. (Amit Shah announced the candidature of Congress prime ministerial candidate in Nanded rally)

केंद्रातील मोदी सरकारला ९ वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल नांदेड इथं भाजपच्या महाजनसंपर्क अभियानांतर्गत सभेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. अमित शहा या सभेचे प्रमुख पाहुणे होते. यावेळी शहा यांनी राज्यातील महाविकास आघाडीला टार्गेट केलं. यामध्ये त्यांनी उद्धव ठाकरेंसह काँग्रेस-राष्ट्रवादीवरही टीका केली. (Marathi Tajya Batmya)

"उद्धव ठाकरेंनी दगा द्यायचं काम केलं आहे. त्यांनी मोदींच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवली नंतर मुख्यमंत्री बनण्यासाठी काँग्रेसच्या मांडीवर जाऊन बसले. आता २०२४ ची निवडणूक होणार आहे, या निवडणुकीत तुम्हाला निर्णय घ्यायचा आहे की, या देशाचा पंतप्रधान कोण व्हावं? मोदींनी व्हावं की राहुल गांधींनी व्हावं?" अशा शब्दांत शहांनी काँग्रेसचा पंतप्रधानपदाचा उमेदवार राहुल गांधी असतील हे एकप्रकारे जाहीरच करुन टाकलं. (Latest Marathi News)

दरम्यान, उद्धव ठाकरेंनी जनतेचं मत ऐकावं. तुम्ही काँग्रेस-राष्ट्रवादीसोबत राहुल औरंगाबाद, उस्मानाबाद, अहमदनगरचं नाव बदलण्याचं समर्थन करु शकत नाहीत. मुस्लिम आरक्षण हे संविधानानुसार शक्य नाही.

कर्नाटकात तुमचे जे सहकारी आहेत जे सध्या सत्तेत आहेत त्यांनी वीर सावरकरांना इतिहासाच्या पुस्तकातून मिटवू पाहत आहेत, तुम्ही याच्याशी सहमत आहात का? असे प्रश्न विचारत याबाबतची आपली भूमिका तुम्ही महाराष्ट्रातील जनतेसमोर स्पष्ट करायला हवी, असं अमित शहा यावेळी म्हणाले.