बिलोली नगरपरिषद झाली थकबाकीमुक्त; मुख्याधिकारी व नगराध्यक्षांचा पुढाकार 

नांदेड : घरगुती, व्यावसायिक ग्राहकांसोबतच स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे असलेल्या पाणीपुरवठा व पथदिव्यांची थकबाकी वसूल करण्यासाठी महावितरणने मार्च अखेर जोरदार प्रयत्न केले आहेत. या प्रयत्नातूनच बिलोली नगरपरिषदही ९ लाख ५० हजार रूपयांची एकरकमी थकबाकी भरून थकबाकीमुक्त नगर परिषद झाली आहे. महावितरणच्या देगलूर विभागाअंतर्गत येणाऱ्या बिलोली नगर परिषदेकडे पाणीपुरवठा योजनेचे चालू बिलासह ८ लाख ३० हजार रूपयांचे वीजबील थकीत होते. तर पथदिव्याचे १ लाख २० हजार रूपये वीजबील थकीत होते. देगलूर विभागाचे कार्यकारी अभियंता श्रीनिवास चटलावार यांनी मार्च अखेर थकबाकी वसूलीसाठी पत्र, सुसंवाद त्याचबरोबर सातत्याने पाठपुरावा करुन थकीत वीजबील वसूलीसाठी प्रयत्न केल्यामुळे चालू वीजबीलासह संपूर्ण थकबाकी वसूल करण्यात यश मिळवले. हेही वाचा - जिल्हा बॅंक निवडणुक : हेलिकाॅप्टर व रोड रोलरचे भवितव्य मतपेटीत बंद; 97.98 टक्के मतदान - थकबाकीमुक्त झाल्यामुळे बिलोली नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी ज्ञानेश्वर ठोंबरे व नगराध्यक्ष मारोती पटाईत यांचा महावितरणच्या वतीने पुष्पगुच्छ देवून सत्कार केला. संपूर्ण थकबाकी वसूल केल्याबद्दल बिलोली नगरपरिषद व देगलूर विभागाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांचे नांदेड परिमंडळाचे मुख्य अभियंता दत्ताञय पडळकर आणि अधीक्षक अभियंता संतोष वहाणे यांनी अभिनंदन केले.

