विधायक बातमी : कोरोना महामारीत ३५० रक्तदात्यांनी केले रक्तदान; मुक्रमाबादच्या रामदास पाटील सुमठाणकरांचे कौतुक

मुक्रमाबाद (जिल्हा नांदेड) : महाराष्ट्रात दिवसेंदिवस कोरोनाने भितीचे वातावरण पसरत चालले आहे. जिल्ह्यातील ब्लड बँकेत रक्तसाठा अपुरा असल्यामुळे रामदास पाटील सुमठाणकर यांच्या वाढदिवसाचे औचित्य साधत मिञ परिवाराच्या वतीने मुखेड, कंधार, देगलूर या तालुक्यात सोमवार (ता. १२ ) रक्तदान शिबीराचे आयोजन केले होते. या शिबिरात तब्बल ३५० जणांनी रक्तदान करुन रामदासजी पाटील सुमठाणकर यांचा वाढदिवस साजरा केला. महाराष्ट्रातील जवळपास सर्व ब्लड बँकेत रक्तसाठा अपुरा असल्यामुळे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी रक्तदान करा व गोरगरीब जनतेचे प्राण वाचवा असे आवाहन केले होते. या आवाहनाला प्रतिसाद देत रामदासजी पाटील सुमठाणकर यांनी आपला वाढदिवस हा केक, हार, तुरे आतिषबाजी करुन जल्लोषात साजरा न करता ठिकठिकाणी रक्तदान करुन वाढदिवस साजरा करण्याचे आपल्या मिञ परीवाराला सांगितले. मिञ परीवारानेही अशा कोरोनाच्या भयाण परिस्थितीत रामदास पाटील सुमठाणकरयांच्या सुचनेचे पालन करत "गरजूंसाठी मदतीचा हात" हा उपक्रम राबवत, मुखेड तालुक्यातील मुक्रमाबाद, बा-हाळी. दापका (गं) जाहुर, कंधार तालुक्यातील पेठवडज. दिग्रस व देगलुर येथे रक्तदान शिबीर घेतले. हेही वाचा - कोरोना फिव्हरमध्ये खेकडा आणि गावरानी अंड्याची मागणी वाढली या शिबिरात तब्बल ३५० रक्तदान करुन रामदास पाटील सुमठाणकर यांचा वाढदिवस साजरा करुन समाजासमोर एक आदर्श निर्माण केला. आज घडीला गाव तिथे कोरोनाचे रुग्ण आहेत. अशा परिस्थितीतही रामदास पाटील सुमठाणकर मिञ परीवाराने आपली सामाजिक बांधिलकी तेवत ठेवत गाव, वाडी, तांड्यावर फिरुन कोरोनाच्या या महामारीत रक्तदान करणे किती महत्त्वाचे आहे हे पटवून देऊन रक्तदान शिबीर यशस्वी केले. या रक्तदान शिबीरात शासनाने घालून दिलेल्या कोणत्याही नियमाचे उल्लंघन होणार नाही याची आयोजकाकडून पालन करण्यात आले. रक्तदान शिबीराच्या प्रवेश द्वाराला. सॕनेटायझर ठेवण्यात आले होते. प्रत्येकाच्या चेहऱ्याला मास्क व सामाजिक अंतर ठेवून एका वेळेला फक्त चार रक्तदात्यांना आत प्रवेश देण्यात येत होते. कोरोनाच्या काळात रुग्णांना वेळेवर रक्त मिळून त्याचे प्राण वाचणे, हे, माझ्यासाठी महत्त्वाचे सर्वञ कोरोनामुळे सामान्य नागरिकांचे हाल होत आहेत. या कोरानामुळे ब्लड बँकेत रक्तसाठा नसल्यामुळे उपचारासाठी वेळेवर रक्त पिशवी मिळत नसल्यामुळे अनेकांना जीव गमवावा लागत आहे. अशा भयाण परिस्थितीत वाढदिवस मोठा साजरा करणे हे माझ्यासाठी महत्त्वाचे नाही. या रक्तदान शिबिरातून झालेल्या रक्त संकलनातून गरीब रुग्णांना वेळेवर रक्त मिळून उपचार झाला तर तेच माझ्यासाठी वाढदिवसाच्या शुभेच्छा ठरतील.

-रामदास पाटील सुमठाणकर, प्रशासकीय अधिकारी, हिंगोली याठिकाणी झाले रक्तदान शिबिर मुखेड, मुक्रमाबाद, देगलूर, जाहुर, पेठवडज, दिग्रस, बाराहली,दापका याठिकाणी ३५० जणांनी आपली सामाजिक बांधिलकी जोपासत व सामाजिक अंतर ठेवून शासनाने घालून दिलेल्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करत रक्तदान केले. संपादन- प्रल्हाद कांबळे



