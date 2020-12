नांदेड जिल्ह्यात रविवारी एकाचा मृत्यू तर १६ अहवाल पॉझिटिव्ह

नांदेड: जिल्ह्यामध्ये कोरोना बाधित रुग्णांचा आकडा दररोज कमी-जास्त होत आहे. रविवारी (ता.१३) प्राप्त अहवालामध्ये १६ रुग्ण पॉझिटिव्ह आले असून, २३ बाधितांना औषधोपचारानंतर रुग्णालयातून सुट्टी देण्यात आली तर एकाचा मृत्यू झाल्याचे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. निळकंठ भोसीकर यांनी कळवले आहे. रविवारी (ता. १३) सायंकाळी ५८१ जणांचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. त्यामध्ये १६ अहवाल पॉझिटिव्ह आले असून, २३ रुग्णांना औषधोपचारानंतर रुग्णालयातून सुट्टी देण्यात आली आहे. तसेच चौफाळा येथील ६५ वर्षीय पुरुषाचा जिल्हा रुग्णालयात मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे आता मृत्यूची एकूण संख्या ५६० इतकी झाली आहे. १६ रुग्णांची प्रकृती गंभीर असल्याचेही डॉ. निळकंठ भोसीकर यांनी कळवले आहे. रविवारी चौफाळा येथील ६५ वर्षीय पुरुषाचा मृत्यू झाला असून, एकूण संख्या ५६० इतकी झाली आहे. हेही वाचा - बिलोली तालुक्यात ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी मोर्चेबांधणी सुरू रविवारी बरे झालेल्या बाधितांमध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय विष्णुपुरी - एक, महापालिका अंतर्गत एनआरआय भवन व गृह विलगीकरण - १०, खासगी रुग्णालय - सात, जिल्हा रुग्णालय - ०४, हदगाव - एक असे एकूण २३ कोरोना बाधित रुग्णांना औषधोपचारानंतर सुट्टी देण्यात आली. तसेच रविवारी बाधितांमध्ये नांदेड महापालिका क्षेत्रात नऊ, हिंगोली - दोन, कंधार - एक, नायगाव - एक, हदगाव - एक, मुदखेड - एक आणि नागपूर - एक असे एकूण १६ रुग्ण कोरोना बाधित आढळले आहे. हे देखील वाचाच - नांदेड जिल्ह्यातील शाळांचा पालकांवर दबाव, शुल्क दिले तरच घेणार परीक्षा जिल्ह्यात सद्यस्थितीत ३१५ कोरोना बाधितांवर औषधोपचार सुरु आहेत. यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय विष्णुपुरी नांदेड येथे २६, जिल्हा रुग्णालय ३३, जिल्हा रुग्णालय नवी इमारत १४, मुखेड सहा, देगलूर - पाच, हदगाव - पाच, किनवट - तीन, नांदेड जिल्ह्यातील तालुक्यांतर्गत गृह विलगीकरण ३२, नांदेड मनपा अंतर्गत गृह विलगीकरण १६५, हैदराबाद येथे संदर्भित - एक आणि खासगी रुग्णालयात २६ असे एकूण ३१५ कोरोना बाधीत रुग्णांवर सध्या उपचार सुरु आहेत.



नांदेड कोरोना मीटर रविवारी पॉझिटिव्ह - १६

रविवारी बरे झालेले रुग्ण - २३

रविवारी मृत्यू - एक

एकूण पॉझिटिव्ह - २० हजार ८४५

एकूण बरे - १९ हजार ७७४

एकूण मृत्यू - ५६०

प्रलंबित स्वॅब - ४३५

अतिगंभीर रुग्ण - १६

Web Title: Corona One Died In Nanded District On Sunday Nanded News