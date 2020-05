कुरुळा, (ता.कंधार, जि. नांदेड) ः गत खरीप हंगामात अनेक संकटांची मालिका झेलत बळिराजाने धान्याचा पसा घरी आणला. त्यात शेतकऱ्यांचे पांढरे सोने असणाऱ्या कापसाचेही जाग्यावर नुकसान होऊन जेमतेम उत्पन्न हाती आले. सद्यःस्थितीत वर्षभराच्या परिश्रमातून घरी आणलेले पांढरे सोने हिरमुसले असून कोरोनाच्या कचाट्यात ऐन पेरणीच्या तोंडावरच बळिराजाचे अर्थकारण कोलमडल्याचे चित्र आहे. हेही वाचा - नांदेड जिल्ह्यातील पाच पॉझिटिव्ह रुग्ण ‘कोरोना’मुक्त अनेक ठिकाणी जाग्यावरच वेचणीस आलेल्या कापसाच्या सरकीला मोड फुटून शेतकऱ्यांच्या अपेक्षित उत्पन्नाचा चुराडा झाला. पेरणी लागवड खर्च, रासायनिक खत व वेळोवेळी फवारणी आणि सात ते आठ रुपये प्रतिकिलो दराने वेचणी खर्च यातून खिसा रिकामा झाला. संकट सत्रातून घरी आणलेले पांढरे सोने अर्थकारणाला बळ देईल, पेरणीसाठी तुटपुंजी का होईना रक्कम उभारण्यात हातभार लागेल, अशी शेतकऱ्यांची धारणा असतानाच कोरोनासारख्या जैविक आपत्तीमुळे टाळेबंदीत खाजगीसह पणन महासंघ, सीसीआय कडून खरेदी - विक्रीवर सोशल डिस्टन्सिंगमुळे निर्बंध घालण्यात आले. साधारणतः दीड महिन्याभरापूर्वी भारतीय कापूस महामंडळातर्फे गुगल लिंकद्वारे नायगाव खरेदी केंद्राशी संलग्न कुरुळा मंडळातील १६९४, पेठवडज मंडळातून ६८१ आणि फुलवळ मंडळातील ५४९ शेतकऱ्यांच्या नोंदणी झाल्याचे समजते. शेतकऱ्यांची पिळवणूक

नोंदणी होऊन महिना उलटला कुठला. मात्र, अजूनही काहींना मॅसेज नाही, की प्रत्यक्ष कॉल, असे शेतकऱ्यातून बोलले जात आहे. आता पेरणी तोंडावर असताना रक्कम कशी उभारावी, हा यक्ष्यप्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आ वासून उभा आहे. टाळेबंदीत कर्जमाफी रखडली, सर्व व्यवसाय ठप्प असल्याने खत, बियाणे खरेदीसाठी काही शेतकऱ्यांना कवडीमोल दरात (तीन ते चार हजारांच्या दरम्यान) खासगी व्यापाऱ्यांकडे कापूस विक्री करावा लागत आहे. यातून शेतकऱ्यांची पिळवणूक थांबून संबंधित प्रशासनाकडून कापूस खरेदी संदर्भात ठोस पावले उचलली जावीत व पेरणीखर्चासाठी आधार व्हावा, अशी कुरुळा महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे. शेतकऱ्यांना अडचणी

मृग नक्षत्र तोंडावर आले. ऑनलाइन करून एक महिना झाला, मला कुठल्याही प्रकारचा संपर्क झाला नाही. अनेक शेतकऱ्यांना अडचणी आहेत. साधारणतः खासगी व्यापाऱ्यांकडून ४००० च्या आसपास दर मिळत असून फरदडचा भाव तीन हजारांच्या आत आहे. असे या वेळी येथील शेतकरी बाबू पाटील यांनी सांगितले.

Web Title: Cotton Was Produced But Not Sold, Nanded News