नांदेड जिल्ह्यातील हरण खरब देतोय पर्यटकांना साद- डाॅ. विपीन

नांदेड : किनवट तालुक्यातील अनेक जैववैविध्य असलेल्या पर्यटनस्थळापैकी हरणांच्या वास्तव्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या हरण खरब थंडीच्या वैशिष्ट्यासह पर्यटकांच्या स्वागतासाठी सज्ज झाला आहे. पक्षी सप्ताहाच्या निमित्ताने निसर्ग, पर्यावरण आणि पक्षांप्रती जागृती निर्माण व्हावी या उद्देशाने हरण खरब येथे शुक्रवारी (ता, सहा) जिल्ह्यातील निसर्गप्रेमींनी जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, सहायक जिल्हाधिकारी किर्तीकिरण पुजारा, उपवनसंरक्षक श्री. सातेलीकर, मधुमिता यांच्या उपस्थितीत पक्षी निरिक्षणासह येथील जल व मृद संधारणाच्या विविध कामांचाही आढावा घेतला. नुकतीच सुरु झालेली थंडी, सुर्योदयावेळी हलकेशी पडणारी धुक्याची चादर, पशू-पक्षांमध्ये सुर्योदयामुळे संचारलेली ऊर्जा याचा अनोखा मिलाप येथे पर्यटकांना वेगळा अनुभव देऊन गेला. जवळच असलेल्या सहस्त्रकुंड धबधब्यातून कोसळणारे पाणी वळसा घेत हरण खरबच्या परिसरातून पेनगंगेद्वारे पुढे मार्गस्थ होत असल्याने इथल्या जैवविविधतेत पडणारी भर याचा एकत्रित परिणाम इथल्या पक्षांच्या विविध प्रजातीतही आढळून येतो. एरवी सर्वत्र आढळणाऱ्या चिमन्यांसह घार, पोपट, कोकिळा, कावळा, मोर, सुतारपक्षी, पावश्या, बगळा, घुबड, वटवागूळ, टिटवी, भारद्वाज, पानकोंबडी, पारवा, किंगफिसर, तीतर, लावरू, होला (हुलगा), बहिरी ससाणा, गिधाड, लांडोर, मोठा बगळा, साळुंकी, मैना, गुंगी, बुलबुल या सर्व पक्षांची मांदियाळी या परिसरात आढळून येते. हेही वाचा - पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक आचारसंहिता- डाॅ. विपीन - पक्षीनिरिक्षणासाठी सकाळची वेळ ही अधिक सोईची पक्षीनिरिक्षणासाठी सकाळची वेळ ही अधिक सोईची असून यावेळी विविध प्रकारचे पक्षी आपणास सहज आढळून येतात. याचबरोबर पक्षांचे विविध आवाजही अधिक स्पष्टपणे जाणवतात, असे उपवनसंरक्षक अधिकारी राजेश्वर सातेलीकर यांनी सांगितले. सहायक जिल्हाधिकारी किर्ती किरण पुजार, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी या परिसरातील वनविभागाच्या कामाबद्दल समाधान व्यक्त केले.

Web Title: Deer in Nanded district is giving trillions to tourists dr. vipin nanded news