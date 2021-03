राज्यातील विद्यार्थी व युवकांच्या शिक्षण, रोजगाराच्या प्रश्नांसंबंधी मुखेड येथे एसएफआयची निदर्शने

नांदेड : राज्यातील विद्यार्थी व युवकांच्या शिक्षण व रोजगाराच्या प्रश्नांना घेऊन आज मुखेड तहसीलसमोर डेमोक्रॅटिक युथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (डीवायएफआय) स्टुडंट्‌स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआय) च्या वतीने तीव्र निदर्शने करण्यात आली. आंदोलनाचे नेतृत्व एसएफआयचे जिल्हाध्यक्ष विजय लोहबंदे आणि डीवायएफआयचे अंकुश माचेवाड यांनी केले. यावेळी या निदर्शनेला शेतमजूर युनियनचे विनोद गोविंदवार यांनी पाठिंबा दिला. त्याबरोबरच उपस्थितांना एसएफआयचे राज्य अध्यक्ष बालाजी कलेटवाड यांनी संबोधित केले. या निदर्शनात पुढील मागण्यांचे निवेदन तहसिलदार यांच्या मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठवण्यात आले. राज्यातील विद्यार्थी व तरुणांचे शिक्षण आणि रोजगाराचे प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालले आहे. याकडे राज्य सरकारने लक्ष देऊन सदरील समस्या सोडवाव्यात, अशी मागणी केली. शिक्षण आणि राज्य सरकारमधील भरती संबंधित गंभीर प्रश्न : जबाबदार तरुण म्हणून कोविड-19 पुनरुत्थानामुळे उद्भवणारी गुंतागुंत आम्हाला समजली आहे. म्हणूनच आम्ही 23 मार्च शहीद दिनी आखलेले राज्यव्यापी धरणे आंदोलन बाजूला ठेवले आहे. परंतु आज आपण अधिकाऱ्यांसमवेत हे तीव्र प्रश्न उपस्थित करणे नितांत आवश्यक आहे. हे निवेदन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना पाठवावे, अशी आमची विनंती आहे. शालेय शिक्षण : 1.

शाळेत व्यावहारिकदृष्ट्या कोणतेही ऑफलाइन वर्ग नसल्यामुळे दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना प्रचंड ताणतणावाचा सामना करावा लागत आहे. एप्रिल 2021 या महिन्यात जाहीर झालेल्या बोर्ड परीक्षा ही या तणावाचे मुख्य कारण आहे. महाराष्ट्रातील बहुतांश विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन क्लासेसमधून शिकवले गेले आहे. तसेच बऱ्याच शाळांमध्ये ऑनलाईन वर्गही प्रभावी नव्हते. योग्य तयारी न करता बोर्ड परीक्षा लिहिणे विद्यार्थ्यांसाठी एक दुस्वप्न आहे. विद्यार्थ्यांनी परीक्षेची तयारी व आत्मविश्वासाने लिखाण करण्यास आणखी काही वेळ देऊन दहावी व बारावीच्या बोर्ड परीक्षेचे वेळापत्रक पुनःनिश्चित करण्याचा सरकारने विचार केला पाहिजे. शिक्षणाचा हक्क कायद्यानुसार सर्व जिल्ह्यातील खाजगी शाळांत 25 टक्के प्रवेशाची निश्चिती करा. दरवर्षी अनुशेष राहणे राज्याला भूषणावह नक्कीच नाही. 25 टक्के राखीव जागांचा सर्व स्तरातील कोटा शैक्षणिक वर्षातच पूर्ण करा. आरटीई कायद्यान्वये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्याची फी नियमितपणे भरा. आरटीईच्या आधारे शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना गणवेश व पुस्तके मोफत देण्यात यावीत. सरकार पैसे देत नाही या बहाण्याने शाळा गणवेश व पुस्तके विद्यार्थ्यांना मोफत देत नाहीत. यावर्षी अशी परिस्थिती उद्भवू नये, अशी आमची मागणी आहे. संबंधित शाळांकडून या विद्यार्थ्याना मोफत गणवेश व पुस्तके मिळतील याची खातरजमा करा. आरटीई कायद्यानुसार सर्व गावांमध्ये सरकारी शाळा असाव्यात. पण महाराष्ट्रात असे नाही. महाराष्ट्रातील सर्व खेड्यांमध्ये सरकारी शाळा नाहीत. आपल्या राज्यात सरकारी शाळा आणि आश्रमशाळांची अवस्था खूप दयनीय आहे. सार्वजनिक शिक्षणाची परिस्थिती अपयशी ठरल्याशिवाय सुधारली पाहिजे. हेही वाचा - शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय झाले थकबाकीमुक्त; चालू देयकासह 21 लाख रुपये थकीत बीलाचा केला भरणा सरकारी शाळा बंद करण्याचे कारस्थान त्वरित थांबवण्यात यावे. महाराष्ट्रात शिक्षणातून बाहेर पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. विशेषत: कोविड परिस्थितीत ड्रॉप आऊटची संख्या खेड्यांमध्ये आणि शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. या बरोबरच मोठ्या संख्येने अल्पवयीन मुलींचे लग्न लावून दिले गेले आहे. कारण त्यांना शिक्षित करणे परवडत नाही, म्हणून फारच त्रासदायक बातम्या येत आहेत. याकडे आपण गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी आम्ही विनंती करतो. शिक्षणाचे खाजगीकरण, केंद्रीकरण आणि बाजारीकरणाला अधिक वाव देणारे केंद्र सरकारने आणलेले विद्यार्थी विरोधी नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 रद्द करावे. राज्य सरकारच्या सेवेतील नोकरभरती :

एमपीएससी परीक्षा नियमितपणे पुढे ढकलल्या गेल्याचा निषेध आम्ही इथे नोंदवतो. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कोविड आपत्कालीन कारणास्तव परीक्षा पुढे ढकलल्या आहे हे स्पष्ट केले असले तरी ते योग्य कारण असल्याचे दिसत नाही. राज्य सरकारच्या विविध विभागात भरती करण्यास बंदी आहे ही बाब येथे अतिशय महत्त्वाची आणि गंभीर आहे. बेरोजगारी हा साथीच्या रोगासारखी पसरत आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने विविध विभागांमधील रिक्त पदे भरण्यास सुरवात केली तर सुशिक्षित तरुणांना मोठा दिलासा होईल. दुर्दैवाने ती म्हणजे महाविकास आघाडी सरकारची वृत्ती नाही. राज्य सरकारच्या विविध विभागातील रिक्त पदे जाहीर करावीत आणि एमपीएससीमार्फत भरती प्रक्रिया त्वरित सुरू करावी असे आम्ही सरकारला आग्रह करतो.

यावेळी संघटनेचे राज्य अध्यक्ष बालाजी कलेटवाड, अंकुश माचेवाड, विजय लोहबंदे, माधव देशटवाड, अनिकेत सोनकांबळे, विजय गवळे, मनोज सोनकांबळे, कपिल गायकवाड, अमोल सोनकांबळे, साई, विष्णु तोटावार, मनोज सोनकांबळे, ज्ञानेश्वर वडजे, सुनील बनसोडे यांची उपस्थिती होती.

