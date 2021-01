नांदेड महापालिका हद्दीतील दिव्यांगांना मिळणार हक्काचे घरकुल- दिव्यांग कल्याणकृती संघर्ष समितीला यश

नांदेड : गत अनेक वर्षांपासून हक्काचे घरकुल मिळावे यासाठी कमल फाऊंडेशन संचलित बेरोजगार दिव्यांग कल्याणकृती संघर्ष समीतीचे अध्यक्ष राहुल साळवे ऊंचेगावकर यांच्या नेतृत्वाखाली लोकशाही मार्गाने विविध निवेदने देत आंदोलने उपोषणे करुन ही हक्काचे घरकुल मिळत नसल्यामुळे शेवटचीच टोकाची भूमिका घेत समीतीच्या मराठवाडा पदावर असलेले नागनाथ कामजळगे आणि संजय सोनुले या बेरोजगार दिव्यांगांनी महानगरपालिका नांदेड समोर आमरण उपोषणादरम्यान सरन रचुन अंगावर पेट्रोल टाकून आत्मदहनाचा प्रयत्न केला होता. परंतु आंदोलनस्थळी नांदेड दक्षिण मतदारसंघाचे आमदार मोहन हंबर्डे यांच्या प्रत्यक्ष भेटी दरम्यान हा अनुचीत प्रकार टळला होता. आमदार मोहन हंबर्डे यांनी मनपा प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरत दिव्यांगांना हक्काचे घरकुल न मिळाल्यास यापुढे आपण स्वतः यांच्यासोबत उपोषणाला बसणार असल्याची तंबी महानगरपालिका आयुक्त, ऊपायुक्त यांना देत बेरोजगार दिव्यांगांना मायेचा आधार देऊन आत्मदहनापासुन परावृत्त केले होते. त्यानंतर मनपा प्रशासन खडबडून जागे झाले आणि कामाला लागत महिनाभर दिव्यांगांकडुन घरकुलासाठी अर्ज मागविले होते. त्या अर्जाची प्रत्यक्ष तपासणी करुन ईतर ही एखादा गरजु दिव्यांग वंचीत राहु नये. कारण दिव्यांग अधिनियम- २०१६ अन्वये दिव्यांगांना पाच टक्के घरकुल देण्याची तरतूद असल्याने तसेच बेरोजगार दिव्यांग कल्याणकृती संघर्ष समीतीचे अध्यक्ष राहुल साळवे यांच्या बीएसयुपी योजनेअंतर्गत शिल्लक घरकुलाचाही लाभ मिळण्याच्या मागणीसाठी मनपा प्रशासनाने स्थानिक वर्तमानपत्रात जाहिरात प्रसिद्ध करुन नांदेड मनपा हद्दीतील दिव्यांगांना राखीव पाच टक्के घरकुलाचा लाभ घेण्यासाठी बीएसयुपी विभाग रुम नंबर २१० मध्ये ता. १० फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत अर्ज दाखल करण्यासाठी सुचविले आहे. तसेच यापुर्वी ज्या दिव्यांगांनी महानगरपालिका कार्यालयात घरकुलासाठी अर्ज दाखल केले होते. त्यांनी परत अर्ज करु नये तसेच नव्याने अर्ज दाखल करणार्यानी दिलेल्या तारखेपर्यंतच अर्ज दाखल करावा. त्यानंतर आलेल्या अर्जाचा विचार केला जानार नाही आणि सदर अर्जासोबत दिव्यांग प्रमाणपत्र, कुटुंबाच्या नावाने कुठेही घर नसल्याचे शपथपत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, निवडणूक ओळखपत्र आणि रहिवासी पुरावा इत्यादी आवश्यक पुरावे जोडने गरजेचे असल्याचे मनपा उपायुक्त (प्रशासन) महानगरपालिका नांदेडकडुन जाहिर प्रगटणाद्वारे कळविले आहे. मनपा प्रशासनाकडून घरकुलाची मागणी मान्य करत जाहिर प्रगटन काढल्याबद्दल बेरोजगार दिव्यांग कल्याणकृती संघर्ष समितीचे अध्यक्ष राहुल साळवे ऊंचेगावकरसह पिंटु बद्देवाड, नागनाथ कामजळगे, फेरोजखान महमद अलीखान, संजय सोनुले, विठ्ठल सुर्यवंशी, राजकुमार देवकर, कार्तिक भरतीपुरम,व्यंकट कदम, शंकर गिमेकर, विष्णु जायभाये, शेषेराव वाघमारे, गणेश वर्षेवार, संदेश घुगे, सय्यद आरीफ, संजय धुलधानी, प्रशांत गायकवाड, राजु ईराबत्तीन, भाऊसाहेब टोकलवाड, पांडु तांदळवाड, दिनेश बुरड, पुंडलिक गारोळे, संभाजी सोनाळे, सय्यद आतीक, सिद्धोधन गजभारे, विश्वनाथ हंबर्डे, प्रशांत हणमंते, मुंजाजी कावळे, मनोहर पंडित, हणमंतराव राऊत, नरसिंग मेटकर, साहेबराव कदम, शेख आलीम, सविता गावते आणि कमल आखाडे यांनी मनपा प्रशासन आणि आमदार मोहन हंबर्डे यांचे आभार मानत या निर्णयाचे स्वागत केले.

