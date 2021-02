अखेर ठरले ! अर्धापूरात तीन टप्प्यांत होणार गावकारभा-यांची निवड..

अर्धापूर (जिल्हा नांदेड ) : अर्धापूर तालुक्यातील 46 ग्रामपंचायतीची सरपंचदाच्या आरक्षणची बुधवारी (ता. तीन ) सोडत काढण्यात आल्यानंतर आता गावकारभारी निवडीची प्रक्रिया सुरू झाली असून तालुक्यातील 43 ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांची निवड तीन टप्प्यांत होणार आहे. ही निवड पुढील आठवड्यात दहा, आकरा, बारा या तारखेला निवड करण्यात येणार आहे. ही निवडणूक पार पाडण्यासाठी निवडणूक अधिका-यांची नियुक्ति करण्यात आली आहे. निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्याने गावातील नेते कामाला लागले असून मोर्चे बांधणीला सुरूवात झाली. आपल्याच सदस्यांवर करडी नजर ठेवण्यात येत आहे. तर ज्या गावात काठावरचे बहुमत आहे अशा गावात नाट्यमय राजकीय घडामोडीं होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अर्धापूर तालुक्यातील 46 ग्रामपंचायतीपैकी 43 ग्रामपंचायतीची निवडणूक व सरपंच पदाच्या आरक्षणाची सोडत पार पडल्यानंतर तहसील प्रशासनाने सरपंच, उपसरपदाच्या निवडणूकीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. तालुक्यातील गावगाडा कोणाच्या हातात जाणार हे पुढील आठवड्यात ठरणार आहे. आरक्षणमुळे थोडी खुषी थोडा गम आसे चित्र पाहण्यास मिळत आहे. सरपंच होता आले नाही तर उपसरपंच होवून गावाचा विकास करू आशा तयारीत गावपातळीवर नेते आहे. ज्या गावात सरपंचपद सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी सुटलेच आहे. अशा गावात सरपंचपदासाठी चांगलीच रस्सीखेच होणार असल्याचे बोलले जात आहे. तालुक्यातील 43 ग्रामपंचायतीच्या सरपंच, उपसरपंच पदाची निवडणूक तीन टप्प्यांत होणार असून ती पुढीलप्रमाणे आहे. दहा तारखेला निवडणूक होणा-या ग्रामपंचायती : पिंपळगाव, धामदरी, चाभरा, देगाव बुद्रूक, येळेगाव, उमरी, बारसगाव, सोनाळा, पाटणूर, आमराबाद, मेंढला बुद्रूक, सावरगाव, मेंढला खुर्द, शाहपूर, खैरगाव, बामणी, निमगाव. अकरा फेब्रुवारी : सांगवी, कोंढा,खैरगाव (म), देळूब बुद्रूक, लोणी बुद्रूक, लहान, जांभरूण, चोरंबा, चनापूर, आमराबाद तांडा, दाभड, बेलसर, गणपूर, शेणी, पांगरी, शैलगाव बुद्रूक, कामठा बुद्रूक. बारा फेब्रुवारी - मालेगाव, रोडगी, देळूब खुर्द, लोणी खुर्द, भोगाव, पार्डी, दिग्रस नांदला, आंबे गाव , शैलगाव खुर्द.अशा तीन टप्प्यांत सरपंच ,उपसरपंचांची निवड होईल. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

