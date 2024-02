Nanded Accident News: नांदेडमध्ये भरधाव कार पुलावरून खाली कोसळली; भीषण अपघातात ५ जणांचा जागीच मृत्यू

नांदेड जिल्ह्यात भीषण अपघाताची घटना समोर आली आहे. भोकर-उमरी रस्त्यावरील मोघाळीजवळील कारचा भीषण अपघात झाला आहे. भरधाव वेगात जाणाऱ्या कारवरील चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने कार थेट पुलावरून खाली कोसळली. या घटनेत ५ जणांचा जागीच मृत्यू झाला, तर ५ जण जखमी झाले आहेत. गुरुवारी (८ फेब्रुवारी) रात्रीच्या सुमारास ही घटना घडली आहे. (five people died and 5 people injured in car accident in bhokar umri road Nanded accident)