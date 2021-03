पक्षांसाठी ग्रामीण विद्यार्थ्यांनी केली अन्न व पाण्याची व्यवस्था; नांदेडच्या मारतळा शाळेतील उपक्रम

नांदेड ः उन्हाची तीव्रता वाढत असून ग्रामीण व शहरी भागांमध्ये पाण्याची टंचाई जाणवू लागली आहे. परिणामी पक्षांनाही घोटभर पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत असून, पानवठे आटल्याने पक्षांचा जीव कासावीस होत आहे. त्यासाठी मारतळा जिल्हा परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना झाडांवर कुंड्या टाकून पक्षांसाठी अन्न व पाण्याची व्यवस्था केली आहे. उपक्रमशील शिक्षक रवी ढगे यांच्या कल्पनेतून शाळेमध्ये विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविले जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून हाहीउपक्रम विद्यार्थ्यांच्या मदतीने श्री. ढगे यांनी राबविला आहे. जागतिक वन्यजीव दिवसा निमित्ताने जिल्हा परिषदेच्या परीसरात मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांच्या पुढाकाराने पक्षांसाठी पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. उन्हाळ्याच्या सुरुवातीपासूनच पक्षांना अन्न व पाण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर भटकंती करावी लागत आहे. त्यांची सोय होण्यासाठी सर्वांनी आपल्या घराच्या छतावर पाणी ठेवावे व सर्व कार्यालयात सुध्दा पक्षांना पाण्याची व्यवस्था करण्याचे आवाहन केले. त्यास प्रतिसाद म्हणून मारतळा येथील जिल्हा परिषद शाळेतील पाचवीच्या मुलांनी उपक्रमशील शिक्षक रवी ढगे यांच्या मदतीने प्लास्टिक, मातीच्या कुंड्या तसेच रिकाम्या तेलाच्या पिप्याचा वापर करून, शाळेच्या परिसरातील झाडांवर पक्षांना पाणी व अन्न (तांदूळ व दाने) याची सोय केली आहे. यामुळे पक्षांची चांगली सोय होत आहे. लोहा पंचायत समितीचे गटशिक्षणाधिकारी रवींद्र सोनटक्के, विस्तार अधिकारी कृष्णकुमार फटाले, केंद्र प्रमुख टी. पी. पाटील यांनी विद्यार्थी व रवी ढगे, बालाजी प्यारलवार यांनी कौतुक केले. संपादन- प्रल्हाद कांबळे



