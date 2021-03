नांदेड : येलो लाइन कॅम्पेनींगच्या माध्यमातून शाळा तंबाखू मुक्त करा- डॉ हनुमंत पाटील

नांदेड : नांदेड शहरालगतच्या 75 शाळा ह्या राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम जिल्हा रुग्णालय अंतर्गत महाराष्ट्र आरोग्य विभाग, प्राथमिक शिक्षण संचनालय पुणे व सलाम मुबंई फाऊंडेशन पुरस्कृत उपक्रम तंबाखू मुक्त शाळासाठी आवश्यक नऊ निकष पूर्ततेसाठी जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालय नांदेड येथे कोरोनाचे सर्व नियम पाळून दोन सत्रात मुख्याध्यापकांची कार्यशाळा घेण्यात आली. या कार्यशाळेचे उद्‌घाटन निवासी आरोग्य अधिकारी तथा नोडल अधिकारी डॉ. हनुमंत पाटील मुजळगेकर यांच्या हस्ते करण्यात आले. प्रमुख पाहुणे म्हणून तंबाखू मुक्त शाळा अभियान जिल्हा परिषद नांदेड जिल्हा समन्वयक रवी ढगे, नागेश क्यातमवार उपस्थित होते. सदरील कार्यशाळा राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण विभागाचे जिल्हा सल्लागार डॉ. साईप्रसाद शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित करण्यात आली होती. सुरुवातीला कार्यशाळेचे अध्यक्ष डॉ. हनुमंत पाटील यांचे स्वागत जिल्हा समन्वयक रवी ढगे यांच्या हस्ते पुस्तक भेट देऊन करण्यात आले. कार्यशाळेचे प्रस्ताविक डॉ. साईप्रसाद शिंदे यांनी केले. यावेळी डॉ. पाटील यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांच्या नेतृत्त्वाखाली तर जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. नीलकंठ भोसीकर, जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी प्रशांत दिग्रसकर, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी माधव सलगर यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यातील निवडक 75 शाळा काही दिवसात तंबाखू मुक्त शाळा करण्यासाठी सर्व मुख्याध्यापकांनी सामाजिक कर्तव्य म्हणून शाळा तंबाखू मुक्त करावी. प्रमाणपत्र, गुण, ऍपमध्ये भरण्यासाठी नाही तर येणाऱ्या तरुण पिढीला व्यसनमुक्त करण्यासाठी काम करावे. येलो लाइन कॅम्पेनींगच्या माध्यमातून शाळा तंबाखू मुक्त करण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. नंतर राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण विभागाचे काम, तंबाखू नियंत्रण कायदा अंमलबजावणी, तंबाखू मुक्त शाळासाठी आवश्यक नऊ निकषाबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले. हेही वाचा - नांदेडमधील कौठ्यात उभारणार अत्याधुनिक सुविधायुक्त क्रीडा संकुल - पालकमंत्री अशोक चव्हाण यानंतर रवी ढगे यांनी सलाम मुबंई फाऊंडेशन गेल्या 2009 सालापासून आपल्या जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा तंबाखूमुक्त करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. आता हे अभियान जिल्ह्यातील सर्व माध्यमाच्या शाळा तंबाखू मुक्त करण्यात येणार आहेत. त्या 75 शाळा जिल्ह्यातील इतर सर्व शाळांसाठी आदर्श असणार आहेत, हे अभियान राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण विभाग यांच्या माध्यमातून पुढे नेणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. नंतर प्राथमिक शिक्षण विभाग महाराष्ट्र शासन व सलाम मुबंई फाऊंडेशनच्या टोबॅको फ्री स्कूल ऍप डाऊनलोड करणे व सर्व निकष त्यात भरण्याचे प्रात्यक्षिक याबाबत नागेश क्यातमवार यांनी सखोल मार्गदर्शन केले. सदरील कार्यशाळा यशस्वी होण्यासाठी तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम नांदेडचे जिल्हा सल्लागार डॉ. साईप्रसाद शिंदे, डॉ. उमेश मुंडे, मानसशास्त्रज्ञ प्रकाश आहेर, वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ते बालाजी गायकवाड आदींनी परिश्रम घेतले. कार्यशाळेचे आभार बालाजी गायकवाड यांनी मानले.

Web Title: Get rid of school tobacco through Yellow Line Campaign Dr. Hanumant Patil nanded news