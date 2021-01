गुलाल तर आमचाच उधळणार, पॅनलप्रमुखांचा दावा- अर्धापूरात मतमोजणीची तयारी पूर्ण

अर्धापूर ( जिल्हा नांदेड ) : तालुक्यातील 37 गावपुढारी कोण असणार हे सोमवारी (ता. 18) ठरणार असून मतमोजणीची तयारी पूर्ण झाली. ही मतमोजणी सकाळी दहा वाजता सुरु होणार असून चार फेरीत मतमोजणी पूर्ण होईल अशी माहिती तहसील प्रशासनाने दिली. गावपुढा-यांची उत्सुकता शिगेला पोंहचली आहे. गाव विकासाच्या चाब्या आपल्याच हाती राहाव्यायासाठी सर्वच पॅनलप्रमुखांनी आपली प्रतिष्ठापणाला लावली होती. अर्धापूर तालुक्यातील 37 ग्रामपंचायतीसाठी शुक्रवारी (ता. 15) मतदान घेण्यात आले होते. तालुक्यातील 130 मतदान केंद्रावर 65 हजार मतदारापैकी सुमारे 83 टक्के मतदारांनी मतदानचा हक्क बजवला आहे. तर सहा ग्रामपंचायची निवडणुक बिनविरोध झाल्या आहेत. हेही वाचा - कावळ्यावर बर्ड फ्लूचे संकट; पिंडदानावर कोरोनानंतर पुन्हा संक्रांत तहसील कार्यालय सभागृहात सकाळी दहा वाजता मत मोजणीला प्रारंभ होणार असून चार फेरीत मतमोजणी पूर्ण होईल. मत मोजणीला बारा टेबलवर मतमोजणी होईल. एका फेरीत बारा ग्रामपंचायतीची मतमोजणी होईल ही मतमोजणी दुपारी दोन वाजेपर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. धुरळा कोणाचा उडणार हे मतमोजणीनंतर स्पष्ट होणार असले तरी गावोगावी विजयाची तयारी सुरु झाली आहे. गुलाल, फटाके, मिठाई,मिरवणुक आदींची तयारी सुरू आहे. तर यंदा काही गावात धक्कादायक निकाल येवून प्रस्थापितांना पराभवाला सामोरे जावे लागेल अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. तसेच मतदारांनी परिवर्तनाला कौल दिला की जुण्यांना पुन्हा संधी दिली हे मतमोजणी नंतर स्पष्ट होईल. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

Web Title: Gulal will be ours, panel chief claims Preparations for counting of votes in Ardhapur