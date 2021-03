नांदेडकरांनो कठोर लॉकडाऊन टाळायचा असेल तर नियम पाळा- पालकमंत्री अशोक चव्हाण

नांदेड : कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमिवर जिल्ह्यामध्ये काही निर्बंध लागू होत असून, पुढील काळात लॉकडाऊनसारखा कठोर निर्णय टाळायचा असेल तर नागरिकांनी नियम पाळण्याची आवश्यकता आहे. नांदेड जिल्ह्यातील नागरिक सूज्ञ असून, त्यांनी जिल्हा प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे कळकळीचे आवाहन राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी ता. १२ मार्चच्या मध्यरात्रीपासून ता. २१ मार्चच्या मध्यरात्रीपर्यंत जाहीर केलेल्या निर्बंधांबाबत बोलताना चव्हाण म्हणाले की, पालकमंत्री या नात्याने जिल्ह्याच्या पालकत्वाची जबाबदारी माझ्याकडे आहे. जिल्ह्यात मागील तीन दिवस दररोज २०० रुग्ण सापडले आहेत. परिस्थिती भयभीत होण्यासारखी नाही मात्र इशारा देणारी व काळजी घेण्याची गरज अधोरेखित करणारी आहे. जिल्हा प्रशानाने लागू केलेले निर्बंध नागरिकांच्या सुरक्षेसाठीच आहेत. परिस्थिती चिघळली तर किती गंभीर वेळ येते, हे आपण यापूर्वी अनुभवले आहे. त्यामुळे पुन्हा तशी वेळ येऊ नये, हीच प्रत्येकाची इच्छा असून, त्यासाठी निर्बंधांचे काटेकोर पालन करण्याची आवश्यकता आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या निर्बंधांमुळे नागरिकांच्या दिनचर्येवर विशेष परिणाम होणार नाही. जीवनावश्यक वस्तुंचा पुरवठा, दुकाने सुरळीतच राहणार आहेत. केवळ वेळेची मर्यादा घालून गर्दी कमी करण्याचा प्रयत्न आहे. परिस्थिती हाताबाहेर गेली तर मग कठोर लॉकडाऊनशिवाय पर्याय राहणार नाही, असा इशारा देतानाच मास्क, सॅनिटायझर आणि सोशल डिस्टन्सिंग ही त्रिसुत्री पाळण्याचे आवाहन त्यांनी केले. 'आपले कुटुंब, आपली जबाबदारी' हा मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला संदेश ध्यानात ठेवून सर्वांनी आपली काळजी घ्या आणि सुरक्षित रहावे, असेही पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.

