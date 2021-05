अवैध रेती तस्करीला परिवहन विभागाचाही दणका; ओव्हरलोड गाड्यांना दंड

By

बिलोली ( जिल्हा नांदेड ) : कुंडलवाडी पोलिस व नायब तहसीलदार यांच्या (Nanded kundalwadi police) पथकाने ताब्यात घेतलेल्या तीन ओव्हरलोड रेती ट्रकला राज्य परिवहन विभागाच्या (Rto ) अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी (ता. १८) तीन लाखाचा दंड ठोठावला. महसूल विभागाकडूनही या तीन ट्रकवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती तहसीलदार कैलाशचंद्र वाघमारे यांनी दिली आहे. (Illegal sand smuggling also hit the transport department; Penalties for overloaded vehicles)

बिलोली तालुक्यातील मांजरा नदीपात्रातून मागील काही दिवसापासून बेसुमार रेतीची अवैध तस्करी सुरु आहे. शासनाच्या नियम अटी शर्तीचे उल्लंघन करुन चार ब्रासच्या परवान्यावर सहा ते सात ब्रास रेतीची सर्रासपणे वाहतूक केली जात आहे. तर काही गाड्यांमध्ये त्यापेक्षाही जास्त रेती भरून वाहतूक केली जात आहे. ओव्हरलोड रेतीच्या गाड्यांमुळे तालुक्यातील रस्त्यांची दुरवस्था होत आहे.

दोन दिवसापूर्वी नायब तहसीलदार आर. जी. चव्हाण व कुंडलवाडीच्या पोलिसांनी हुनगुंदा या खाजगी रेती घाटातून रात्रीच्या वेळी ओव्हरलोड रेती वाहतूक करणारे तीन ट्रक ताब्यात घेतले होते. या तीन ट्रकमध्येही क्षमतेपेक्षा खूप अधिक रेती भरण्यात आली होती. ही बाब सकाळ बातमीच्या माध्यमातून पुढे आली. सकाळमधील वृत्ताची दखल घेऊन परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी बिलोली तहसील कार्यालयातील तीनही ओव्हरलोड ट्रक तहसीलदारांच्या परवानगीने ताब्यात घेतले. त्याचे वजन करुन नियमानुसार त्यांना दंड आकारला. तीन ओव्हरलोड ट्रकला तीन लाख ५५ हजार रुपये दंड आकारण्यात आल्याची माहिती या विभागाचे निरीक्षक निरंजन पुनसे यांनी दिली आहे. त्यांच्यासोबत निरीक्षक अमोल आव्हाड, डी. एस. पठाण, डी. आर. भुताळे हेही उपस्थित होते. राज्य परिवहन विभागाच्या दंडानंतर महसूल विभागाकडूनही या गाड्यांना नियमानुसार दंड आकारण्यात येणार असल्याची माहिती तहसीलदारांनी दिली आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांकडून गंभीर दखल..

अवैध रेती तस्करीबाबत महसूल प्रशासन पोलिस प्रशासन व आरटीओ विभाग यांच्यात समन्वय असण्याची गरज असल्याबद्दलचे मत व्यक्त होताच जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी या वृत्ताची दखल घेऊन ओव्हरलोड रेती तस्करीस आळा घालण्याच्या सूचना परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्याची माहिती आहे. गौण खनिजांची अवैध तस्करी रोखण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. इटनकर हे आरंभीपासूनच आग्रही होते.

