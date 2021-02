धर्माबादच्या काकाणी परिवाराने श्रीराम मंदिर व भक्तनिवाससाठी दिला १६ लाखाचा निधी

धर्माबाद ( जिल्हा नांदेड ) : येथील यशस्वी युवा उद्योजक सुबोध काकाणी यांनी अयोध्या येथील श्रीराम मंदिर निर्माणासाठी पाच लाख चार हजार रुपये व अयोध्या येथील श्रीराम मंदिराच्या पाचशे मीटर परीसरात बुलढाणा अर्बन बँकेकडून १०० रुमचे अद्ययावत भक्तनिवासच्या निर्माणासाठी ११ लाख सात हजार रुपयांचा असा एकूण १६ लाख ११ हजार रुपयांचा निधी काकाणी परीवाराच्या वतीने देण्यात आला आहे. सदरील धनादेश श्रीमती गंगादेवी काकाणी यांच्या हस्ते संबंधितांना देण्यात आला आहे. धर्माबाद येथील यशस्वी युवा उद्योजक सुबोध काकाणी यांनी वेळोवेळी गोर गरीब जनतेच्या हितासाठी विविध सामाजिक उपक्रम राबविल्यामुळे धर्माबाद शहराचे नाव महाराष्ट्रात व इतर राज्यात प्रसिध्द झाले आहे. तसेच अयोध्या येथील श्रीराम मंदिर बांधकामासाठी काकाणी परीवाराकडून पाच लाख चार हजार रुपये व अयोध्या येथील श्रीराम मंदिर परीसराच्या ५०० मीटर परीसरात बुलढाणा अर्बन बँकेकडून देशातील भक्तांना राहण्यासाठी सोयी व सुविधा उपलब्ध व्हावे, यासाठी १०० रुमचे अद्ययावत भक्तनिवासच्या बांधकामासाठी ११ लाख सात हजार रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. श्रीराम मंदिर व भक्तनिवासाच्या बांधकामासाठी काकाणी परीवाराकडून १६ लाख ११ हजार रुपयांची मदत करण्यात आल्यामुळे काकाणी परीवारांचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. यांची होती उपस्थिती धर्माबाद तालुक्यातील अतकुर परीसरात असलेल्या स्वर्गीय राजाराम काकाणी मंगल कार्यालयात गुरुवारी बुलढाणा अर्बन बँकेचे संस्थापक अध्यक्ष राधेश्याम चांडक व संचालक नंदकिशोर झंवर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ग्राहक मेळावा घेण्यात आला आहे. यावेळी तहसिलदार दत्तात्रय शिंदे, उपनगराध्यक्ष विनायकराव कुलकर्णी, ओमप्रकाश काकाणी, डॉ. कमलकिशोर काकाणी, पुरुषोत्तम काकाणी, उद्योजक सुबोध काकाणी, बँकेचे व्यवस्थापक श्री. जाधव, श्रीमती गंगादेवी काकाणी यांची उपस्थिती होती. श्रीराम मंदिर व भक्तनिवास निर्माणासाठी तब्बल १६ लाखाचा धनादेश यावेळी काकाणी परिवाराकडून श्रीराम मंदिर व भक्तनिवास निर्माणासाठी तब्बल १६ लाखाचा धनादेश देण्यात आला. सदरील रक्कमेचा धनादेश येथील श्रीराम मंदिर समिती व बुलढाणा अर्बन बँकेचे संस्थापक अध्यक्ष राधेश्याम चांडक यांच्याकडे श्रीमती गंगादेवी काकाणी यांच्या हस्ते देण्यात आला आहे. यावेळी राधेश्याम चांडक बोलताना म्हणाले की, तिरुपती बालाजी, माहूर व शिर्डी येथील देवस्थान परीसरात बुलढाणा अर्बन बँकेच्या वतीने अद्ययावत भक्तनिवासचे बांधकाम करण्यात आले आहे. भक्तनिवासमध्ये शंभर रुम भाविकांसाठी भविष्यात उपलब्ध होतील सदरील भक्तनिवासामध्ये भक्तांना राहण्यासाठी सोयी व सुविधा मिळत आहे. त्याचप्रमाणे अयोध्या येथील श्रीराम मंदिर परिसराच्या पाचशे मीटर परीसरात सुसज्ज व अद्ययावत भक्तनिवास बांधण्यात येणार आहे. सदरील भक्तनिवासमध्ये शंभर रुम भाविकांसाठी भविष्यात उपलब्ध होतील. विशेष असे की, शंभर रुमचे अद्ययावत भक्तनिवास बांधकाम करण्यासाठी शंभर दानशूर व्यक्तींचे नावे आमच्याकडे आले असल्याचे बुलढाणा अर्बन बँकेचे संस्थापक अध्यक्ष राधेश्याम चांडक यांनी सांगितले आहे. यावेळी विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी, कार्यकर्ते, व्यापारी, ग्राहक, पत्रकार व शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. संपादन- प्रल्हाद कांबळे



