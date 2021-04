नांदेड : लाॅकडाऊनमध्ये दुकानदारांना नऊ ते पाच वाजेपर्यंत दुकाने उघडण्याची परवानगी द्यावी- भाजयुमो 

अर्धापूर ( जिल्हा नांदेड ) : नांदेड जिल्ह्यात कोरोना संसर्ग मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. व देशातील संसर्ग बाधीत जिल्ह्यापैकी नांदेड एक जिल्हा आहे ही दुर्दैवी बाब आहे. दिवसागणिक कोरोना रुग्णाची संख्या व मृत्युदर कमी होत नाही ही सुध्दा चिंतेची बाब आहे. तसेच कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी त्वरीत उपाय योजना कराव्यात तसेच लाॅकडाऊन मध्ये व्यापा-यांना सकाळी नऊ ते पाच वाजेपर्यंत दुकाने उघडण्याची परवानगी देण्यात यावी अशी मागणी भाजपा युवा मोर्चा जिल्हाध्यक्ष अँड. किशोर देशमुख यांनी निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकारी नांदेड यांच्याकडे अर्धापूर तहसीलदार मार्फत बुधवारी (ता. सात) केली आहे.



शहररासह, ग्राम पंचायतीने दुसऱ्या लाटेत एकदाही कोरोना प्रतिबंधक फवारणी प्रशासनाने घेतली नाही. त्यामुळे सॅनिटाइजरची फवारणी तात्काळ करण्यात यावी. तसेच घाण, कचरा व तुंबलेल्या नाल्याची तात्काळ व्यापक प्रमाणात साफ- सफाई करण्यात यावी. लसीकरणाचा वेग वाढवून त्याबाबत वाहनावर लाऊडस्पीकरद्वारे सूचना देण्यात याव्या व लोकांनी लस भीती न बाळगता घेण्यासाठी व्यापक प्रसिद्धी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने द्यावी. हेही वाचा - मांसाहरीसाठी गुड न्यूज : अत्यावश्यक सेवांमध्ये चिकण, मटण, अंडी व मासे दुकानांचा अंतर्भाव नांदेड शहरात रिमिडिसिव्हर इंजेक्शनचा प्रचंड तुडवडा झाला असून रुग्णाचे नातेवाईक इंजेक्शनसाठी भटकंती करावी लागत असल्याने तात्काळ प्रत्येक कोवीड सेंटरला इंजेक्शन माफक दरात उपलब्ध करुन द्यावे. निवासी जिल्हाधिकारी यांचे कंट्रोल व इंजेक्शनचा मोठा काळाबाजार होत आहे ते पाच हजार, १५ हजार पर्यंत इंजेक्शन विकल्या जात आहे. महसूल विभागाचे नियंत्रण असलेले ज्यावर उपजिल्हाधिकारी दर्जाचे नियंत्रण असेल अशी हेल्पलाईन आरोग्य विभागाच्या समन्वयाने तात्काळ तयार करुन ती २४ तास सुरु ठेवून शहरात कुठल्या हॉस्पिटलमध्ये बेड, ऑक्सिजन बेड व व्हेंटिलेटर बेड करोना पोझीटीव्ह रुग्णसाठी उपलब्ध आहेत याची माहिती देऊन अँडमिट करुन देण्याची जवाबदारी त्या यंत्रणेवर द्यावी. नेमलेल्यांच्या उपजिल्हाधिकारी यांनी दर तीन तासाला याबाबत आढावा घेत रहावा म्हणजे रुग्णांना व नातेवाईकांना भटकंती करावी लागणार नाही व अनेकांचे लवकर बेड भेटल्यामुळे प्राण वाचतील. नांदेड शहरात प्रत्येक कोविड सेंटरला व तालुक्यातील सेंन्टरला ऑक्सिजन सिलेंडर उपलब्ध करुन द्यावे.



नाभिकांना तात्काळ वयाची अट न ठेवता त्यांना व त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाला लसीकरण करुन लसीकरण केलेल्या व्यक्तींची केशकर्तनालय सोशल डिशटंन्स पाळून व कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाय योजना करत दुकान सुरु करण्याची परवानगी द्यावी व प्रत्येक नोंदणीकृत केश कर्तनालय, सलूनला राज्यसरकारने लोकडॉउनमुळे उपासमारीची वेळ आली म्हणून तात्काळ १५ हजार रुपये मदत करावी तसेच ऑटोचालक व वाहक यांना उपासमारीची वेळ आल्यामुळे तात्काळ १० हजार मदत करावी. तसेच आठवडी बाजारात व्यापार करणाऱ्या सर्व छोट्या- मोठ्या विक्रेत्यांना राज्यसरकारने १० हजार मदत करावी. अशी मागणी भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या वतीने विभागीय आयुक्त महसूल प्रशासन, औरंगाबाद, जिल्हा परिषद मुख्याधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक नांदेड, जिल्हा आरोग्यधिकारी जि. प. नांदेड यांच्याकडे तहसीलदार मार्फत निवेदनाद्वारे केली आहे. यावेळी भाजपा युवा मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष अँड. किशोर देशमुख, भाजपा तालुकाध्यक्ष बालाजी स्वामी, युवा नेते विराज देशमुख, जिल्हा प्रसिद्धप्रमुख सखाराम क्षीरसागर, तालुकाध्यक्ष जठन मुळे पाटील, पंतप्रधान प्रचार, प्रसार योजना तालुकाध्यक्ष तुळशीराम बंडाळे, शहराध्यक्ष विलास साबळे, जिल्हा चिटणीस योगेश हाळदे यांनी केली आहे. संपादन- प्रल्हाद कांबळे



