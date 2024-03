Nanded News : नांदेड जिल्ह्यात कॉँग्रेसला उमेदवार मिळेना? भाजपकडे इच्छुकांची गर्दी

lok sabha election congress do not have any candidate bjp has Sakal

सकाळ वृत्तसेवा Nanded News: आगामी लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने निवडणुकीचे रणशिंग फुंगले होते. त्यानंतर माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी मागील महिन्यात केलेल्या भाजप प्रवेशामुळे लोकसभेची उमेदवारी विद्यमान खासदारांना मिळणार की अन्य कोणाला या बाबतीत संभ्रम निर्माण झाला तसेच इच्छुकांची गर्दीही वाढली. तर दुसरीकडे कॉँग्रेस नांदेड लोकसभेचा उमेदवार मिळत नसल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. एकेकाळी नांदेड हा कॉंग्रेसचा बालेकिल्ला अशी ओळख होती. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण हे कॉँग्रेसमध्ये असताना सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्था त्यांच्या ताब्यात होत्या. त्यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या पहिल्या टर्मनंतर जिल्ह्यातील नऊ विधानसभा कॉँग्रेस- राष्ट्रवादी कॉँग्रेसकडे होत्या, मागील महिन्यात कॉँग्रेसचे पुर्वाश्रमीचे नेते माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी भाजपत प्रवेश केल्याने कॉँग्रेसला गळती लागली आहे. कॉँग्रेसचे वरीष्ठ स्तरावरील नेते नांदेडची लोकसभेची जागा लढवण्यासाठी उमेदवाराच्या शोधात आहेत, तर दुसरीकडे नांदेड भाजपमध्ये अनेक नेत्यांनी उमेदवारीवर दावा केला आहे. भाजपच्या पक्षनिरीक्षकांनी मागील काळात घेतलेल्या कार्यकर्त्यांच्या बैठकील विद्यमान खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर, डॉ. मिनल खतगावकर, आमदार राम पाटील रातोळीकर, डॉ. संतुक हंबर्डे यांची नावे चर्चेत आली होती. पक्षनिरीक्षकांनी समोर आलेली नावे पक्षनिरीक्षकांनी प्रदेश कार्यालयाकडे पाठवली होती. भाजपची उमेदवारी कोणाला मिळणार? असा प्रश्न कार्यकर्त्यांना पडला आहे. तर दुसरीकडे कॉँग्रेस इंडीया आघाडी कोणाला लोकसभा निवडणुकीत उतरवणार हे पाहणे आगामी काळात औत्सुक्याचे ठरणार आहे. भाजपची बाजू सध्या तरी मजबूत अशोक चव्हाणच भाजपमध्ये आल्यामुळे कॉँग्रेसचा हा बालेकिल्ला ढासळला आहे. भाजपने देखील नांदेड जिल्ह्यातील अशोक चव्हाण आणि डॉ. अजित गोपछडे या दोघांना नुकतेच राज्यातून खासदार म्हणून राज्यसभेवर पाठवले आहे. त्यामुळे सध्या नांदेड जिल्ह्याला भाजपच्या माध्यमातून तीन खासदार मिळाले आहेत. त्यामुळे भाजपने त्यांची बाजू सध्या तरी मजबूत केली आहे.