नांदेड ः ‘ग्रामसेवकांनी त्‍यांच्‍या अख्त्यारीत असलेलं गाव, हे माझं गाव आहे’’ या आत्मियतेने कामे केल्‍यास गावे बदलल्‍याशिवाय राहणार नाहीत, असे मत औरंगाबाद विभागाचे उपायुक्‍त सुरेश बेदमुथा यांनी व्‍यक्‍त केले. जिल्हा परिषदेच्या वतीने आयोजित महा आवास अभियान, माझा गाव सुंदर गाव व सुंदर माझे कार्यालय कार्यशाळेत ते गुरुवारी (ता.चार) बोलत होते. कुसुम सभागृहामध्ये ही कार्यशाळा झाली. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर, अतिरिक्‍त मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी डॉ. शरद कुलकर्णी, उप मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुधीर ठोंबरे, डी. यू. इंगोले, एस.व्‍ही. शिंगणे, व्‍ही.आर. पाटील, शिक्षणाधिकारी प्रशांत दिग्रसकर, जिल्‍हा आरोग्‍य अधिकारी डॉ. बालाजी शिंदे आदी उपस्थित होते. हेही वाचा - पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसच्या महागाई विरोधात काढलेल्या शिवसेनेच्या बैलगाडी मोर्चाने नांदेड दणाणले श्री. बेदमुथा म्हणाले की, लोकांचे परिवर्तन करुन केलेले काम हे चिरकाल टिकणारे असते. या परिर्वनातूनच गावाची ओळख निर्माण होत असते. त्‍यासाठी गावात मुलभूत सुविधेसह कायम स्‍वच्‍छतेचा उपक्रम हाती घेवून लोकांचे आरोग्‍यमान उंचावावे. त्‍यासाठी नकारात्‍मक भावना बाजुला ठेवून कामे करावीत. ‘माझा गाव सुंदर गाव’ ही संकल्‍पना साकारतांना गावातील शाळा, अंगणवाडी, ग्रामपंचायत व ईतर कार्यालयांची रंगरंगोटी करुन गावात नियमित स्‍वच्‍छता ठेवण्‍याचे आवाहनही त्‍यांनी केले. यावेळी सर्व विभाग प्रमुखांनी त्‍यांच्‍या विभागाचे सादरीकरण केले. प्रास्‍ताविक अतिरिक्‍त मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी डॉ. शरद कुलकर्णी यांनी केले. सुत्रसंचालन बालाजी नागमवाड यांनी केले. शिक्षणाधिकारी प्रशांत दिग्रसकर यांनी आभार मानले. माझा गाव सुंदर गाव’ चळवळ व्हावी माझा गाव सुंदर गाव’ हे अभियान स्‍वरुपात न राबविता ती एक चळवळ झाली पाहिजे. या चळवळीत लोकांचा सहभाग घेवून नाविन्‍यपूर्ण उपक्रम हाती घेवून कामे केल्‍यास मोठ्या प्रमाणात गावात बदल दिसून येतील. ग्रामसेवक हा ग्राम विकासाचा कणा असून त्‍यांनी गावातल्‍या अडचणी समजून कामे करावीत. नाले सफाई, गाव स्‍वच्‍छता, शौचालयाचा नियमित वापर, सांडपाणी व घनकचरा व्‍यवस्‍थानासह स्‍थानिक कार्यालयाची रंगरंगोटी करावी. ग्राम पंचायतीचे रेकॉंर्ड पूर्ण ठेवावेत.

- वर्षा ठाकूर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संपादन- प्रल्हाद कांबळे

Web Title: Look at the villages intimately, the villages will change Deputy Commissioner Suresh Bedmutha nanded news