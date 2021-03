वीजचोरीचा अकोडा काढणाऱ्या महावितरणच्या कर्मचाऱ्यास मारहाण

नांदेड : मरघट परिसरात आकोडा टाकून वीज वापरणाऱ्या वीजग्राहकास मज्जाव करत असताना महावितरणचे तंत्रज्ञ श्री विश्वदिप गंगाधर वाघमारे यांना आकडा का काढतोस असे म्हणत राजू भुजबळ याने बेदम मारहाण केली. याप्रकरणी इतवारा पोलीस स्टेशनमध्ये राजू भूजबळ विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप महावितरण कंपनीकडून सध्या थकीत वीज बिलाची वसुली करण्यात येत आहे. शिवाय आकडे टाकून अवैधरित्या विजेची चोरी करणाऱ्या आरोपींविरूद्ध कारवाई करण्याची धडक मोहीम सुरू आहे. शनिवारी (दि.६) तंत्रज्ञ विश्वदिप वाघमारे शहरातील भावेश्वर नगर, महंतवाडी मरघट परिसरात वीजबील वसुली करत असताना मरघट येथील राजू यादवराव भुजबळ हे विजेच्या तारेवर आकोडा टाकून वीज वापरत असल्याचे दिसून आले. यावेळी राजू भुजबळ यास आकोडा काढून टाका असे सांगितले. मात्र राजू भुजबळ याने आकोडा काढत नाही तू काय करायचे ते कर असे म्हणत श्री वाघमारे यांना शिवीगाळ करत गालात चापट्या मारण्यास सुरवात केली. त्याचबरोबर धक्काबुक्की करत लाकडाने मारहाण केल्याचा प्रकार घडला आहे. याप्रकरणी वाघमारे यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून इतवारा पोलीस ठाण्यात राजू भूजबळ याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Web Title: An MSEDCL employee who was involved in power theft in Nanded has been beaten up