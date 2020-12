लोहा तालूक्यातील 30 गावात महावितरणचे एक गाव एक दिवस अभियान 

नांदेड : वीजग्राहकाला सार्वोभौम मानून एक गाव एक दिवस ही संकल्पना नांदेड परिमंडळाच्या अंतर्गत गेल्या दोन महिन्यांपासून सातत्याने राबविली जात आहे. कोरोनाच्या काळात वीजग्राहकांना अखंडीत वीज सेवा देत वीजग्राहकाला घर बसल्या आपले काम करता यावे या उद्देशाने वीज यंत्रणेची देखभाल दुरूस्ती करण्याच्या उद्देशाने एक गाव एक दिवस हे अभियान लोहा तालूक्यातील तीस गावांमध्ये यशश्वीपणे राबविण्यात आले आहे. या मोहिमेत मुख्य अभियंता श्री दत्तात्रय पडळकर यांनी आज लोहा येथे सहभागी होत अभियानाचा आढावा घेतला. त्याचबरोबर वीजग्राहकांच्या तक्रारी समजून घेत तक्रारी सोडवल्या. शंका निरसन झालेल्या ग्राहकांनी याप्रसंगी पन्नास हजार रूपयांची वीजबिलेही भरली. ग्रामीण भागात सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी वीजयंत्रणेची देखभाल व दुरुस्ती तसेच प्रत्यक्ष गावातच नवीन वीजजोडणी उपलब्ध करुन देणे आणि वीजबिल व मीटर रिडींग संदर्भात असलेल्या तक्रारींचे जागेवरच निराकरण करणे यासाठी महावितरणच्यावतीने नांदेड परिमंडळातील सर्वविभागामध्ये राबविण्यात येत आहे. वीज ग्राहकांना दर्जेदार व सुरळीत वीजपुरवठा करणे, वितरण प्रणालीची नियमीतपणे देखभाल दुरुस्ती करणे, नवीन वीजपुरवठा देणे, वीज देयकांच्या तक्रारींचे निवारण करुन नियमीतपणे भरणा करुन घेणे अशा प्रकारची कामे एकाच दिवशी करुन घेतली जात आहेत. यासाठी संबंधीत गावातील व वॉर्डामधील लोकप्रतिनीधी तसेच वीजग्राहकांशी उपक्रम राबविण्यापुर्वी संवाद साधून त्याच्या समस्या जाणून घेण्याचे काम संबंधीत शाखा कार्यालयाचे अभियंता व जनमित्रांच्या वतीने केले जात आहे. हेही वाचा - नांदेड : मोबाईल शाॅपी फोडून, आपली मोबाईल शाॅपी चालविणारी टोळी जेरबंद, लाखोंचा ऐवज जप्त, भाग्यनगर पोलिसांची कारवाई - प्रत्यक्ष मुख्य अभियंता या अभियानात सहभागी झाल्यामुळे कर्मचारी व ग्रामस्थांमध्ये मध्ये उत्साह निर्माण झाला परिणामी देखभाल दुरुस्तीच्या कामात आणि वीजदेयक वसुलीत ग्रामस्थ सहभागी होत आहेत. लोहा तालूक्यातील २० ग्राहकांना नवीन वीज जोडणी देण्याचे कामही या अभियानात करण्यात आले आहे. आज राबविण्यात आलेल्या अभियानात मुख्य अभियंता दत्तात्रय पडळकर यांच्या प्रमूख उपस्थितीत नांदेड ग्रामीण विभागाचे कार्यकारी अभियंता आर. पी. चव्हाण, लोहा उपविभागाचे उपकार्यकारी अभियंता सचीन दवंडे यांच्यासह लेखा विभागाचे अधिकारी, सर्व कनिष्ठ अभियंते व जनमित्र उपस्थित होते. एक गाव एक दिवस अभ्यिानात केलेली कामे- डीपीवरील कीटकॅट व केबलची दुरूस्ती, गावातील खराब झालेले पोल बदलणे, लोंबकळणाऱ्या तारा ओढणे, गावात झालेल्या अपघात प्रवण ठिकाणाची दुरूस्ती, वाकलेले पोल सरळ करणे, कृषीपंपांना वीजपुरवठा करणाऱ्या रोहीत्रांची देखभाल. लघूदाब, उच्चदाब वीजवाहिन्यांना अडथळा ठरणाऱ्या झाडांच्या फांद्या कापणे, नवीन वीज जोडणी त्याचबरोबर वीजबिलांबाबतच्या तक्रारींचे निरसन

Web Title: MSEDCL's One Village One Day Campaign in 30 villages of Loha taluka nanded news